Новый скачок: в мире за сутки коронавирусом заболели почти 97 тысяч человек 8 17.04.2020, 7:36

4,372

Фото: Reuters

С начала пандемии умерло 144 тысячи заразившихся.

За сутки в мире диагностировали 96 тысяч 600 новых заражений COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Джона Хопкинса, передает unian.net .

По состоянию на 6:00 в мире зафиксировано 2 158 033 случаев заболевания коронавирусом, 144 221 человек умер.

В частности, в США 671 151 случай заболевания коронавирусом, в Испании - 184 948, Италии - 168 941, Франции - 147 91, Германии - 137 698, Великобритании - 104 146.