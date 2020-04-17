Бобыль, Динго и покушение на Путина Александра Вагнер, «Радио Свобода»

17.04.2020, 8:18

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Что известно об аресте агента ФСБ.

В среду в оккупированном Россией Крыму задержаны несколько человек, как объявлено – по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им сведений, составляющих государственную тайну. Раскрытие ФСБ "агентурной группы" можно оценивать, видимо, как ответ на действия контрразведки Службы безопасности Украины, которая во вторник задержала генерал-майора СБУ по подозрению в работе на ФСБ.

Генерал-майора зовут Валерий Шайтанов, а его агентурная кличка, по данным СБУ, – Бобыль. Ему будут предъявлены обвинения в государственной измене, утверждается, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева, командира добровольческого батальона Джохара Дудаева, воевавшего в Донбассе. Шайтанов якобы нанял для этого бывшего сотрудника украинских спецслужб, имя которого не разглашается. В материалах, обнародованных СБУ, он фигурирует как "Н". Этот человек должен был получить за выполнение задания деньги, российское гражданство и удостоверение офицера запаса с полагающейся в России пенсией.

Документы Шайтанова

В России работу Шайтанова координировал полковник ФСБ Игорь Егоров, сотрудник департамента контрразведывательных операций Первой службы ФСБ России, награжденный в том числе медалью "За возвращение Крыма". Служба безопасности Украины публикует фотографии Егорова, сделанные в Украине до 2014 года, когда он участвовал в совместных мероприятиях украинских и российских спецслужб. Предположительно, тогда Шайтанов и был завербован.

Игорь Егоров в Киеве на встрече с представителями украинской разведки. Фотографии обнародованы Службой безопасности Украины

Встречи Егорова и Шайтанова, а также завербованного им "Н" в нескольких европейских странах – Германии, Франции и Украине – также задокументированы украинской контрразведкой, а фотографии опубликованы. Во время этих встреч были сделаны записи, на которых обсуждается убийство Осмаева, а разговаривающие договариваются отправить его "в страну вечной охоты". Также они обсуждают, что за выполнение убийства предусматривается вознаграждение в размере 200 тысяч долларов:

Шайтанов – один из бывших руководителей центра спецопераций элитного украинского подразделения "Альфа". Оно принимало участие в штурме Дома профсоюзов – одного из центров протестующих на Евромайдане в Киеве. Это же подразделение якобы отказалось выдвигаться в Крым, чтобы разоружить подразделение "Беркут". Хотя официального подтверждения этой информации нет, об этом широко писали украинские СМИ. Киевский журналист Юрий Бутусов именно с именем Шайтанова связывает неудачи украинских военных в Славянске в 2014 году. По его словам, командиры подразделения ездили на переговоры с сепаратистами в Славянск и после этого отказались проводить какие-либо штурмовые операции, за что Шайтанов был отстранен от выполнения служебных обязанностей, но потом восстановлен в должности.

Разоблачение Шайтанова стало возможным отчасти благодаря январским арестам: тогда задержали несколько членов преступной группы, совершавших убийства на заказ, в том числе и подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, получившей звание "Народный герой Украины" за участие в боевых действиях в Донбассе. Речь шла о втором нападении на нее и ее супруга Адама Осмаева – в Киевской области 30 октября 2017 года. Окуева получила ранение в голову и скончалась на месте, ее супруг был ранен, но выжил. Неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находились супруги, из автоматического оружия: было выпущено 15 пуль.

ДНК на автомате, который убийцы бросили на месте преступления, совпало с ДНК одного из задержанных в январе.

Целью нападения был Адам Осмаев. Он родился в Грозном, учился в МГИМО и Букингемском университете. Его дядя Амин Осмаев до распада Советского Союза был председателем Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и входил в группу оппозиционных депутатов "Суверенитет", а затем был главой палаты представителей Чеченской Республики, существовавшей параллельно с парламентом Ичкерии. Затем семья переехала в Москву. В 2008 году Адам Осмаев перебрался в Украину. Российские СМИ писали, что это могло быть связано с подозрениями в причастности к подготовке теракта против главы Чечни Рамзана Кадырова. В квартире Амина Осмаева тогда провели обыск – после того, как в ночь на 9 мая 2007 года ФСБ в припаркованном на Профсоюзной улице в Москве "Жигуле" обнаружила взрывчатку, автомат Калашникова и радиотелефон. Адвокаты Адама Осмаева тогда заявляли, что не получили от следствия доказательств его причастности к преступлению.

После того, как Адам Осмаев переехал в Украину, его снова назвали подозреваемым в планировании теракта – теперь уже против президента России Владимира Путина. Это произошло в начале 2012 года, президентом тогда был Виктор Янукович, а украинские спецслужбы работали в тесном контакте с российскими. Экстрадиции в Россию Осмаеву удалось избежать благодаря решению ЕСПЧ.

Уголовное дело было возбуждено на основании случившегося в Одессе, где Осмаев тогда жил. Они вместе с Русланом Мадаевым и Ильей Пьянзиным якобы пытались изготовить на квартире взрывчатку, но произошел взрыв. Мадаев погиб, Пьянзин получил серьезные травмы, Осмаев повредил руки. Суд в Одессе приговорил Осмаева к 2 годам и 9 месяцам заключения по обвинению в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и уничтожении чужого имущества и освободил его из-под стражи в ноябре 2014 года, так как Осмаев к этому времени отсидел в СИЗО этот срок.

Адам Осмаев в Лисичанске в марте 2015 года

Осмаев и его супруга Амина Окуева были активными участниками протестов во время Евромайдана, а затем отправились в Донбасс воевать в составе добровольческих батальонов. Они впоследствии создали батальон имени Джохара Дудаева, и Осмаев стал командиром этого подразделения. Но через три года, в 2017-м, на него один за другим совершают два покушения. Об одном из них, когда была убита Окуева, речь шла выше. А первое произошло в июне 2017-го. Тогда супруге Осмаева удалось обезвредить нападавшего, которым оказался 58-летний гражданин России Артур Каринари. У него при этом нет документов на это имя, следствие лишь предполагает, что это его настоящие имя и фамилия. Каринари для маскировки пользовался паспортом убитого одессита Александра Антипова. Антипов был убит неизвестными на улице – забит до смерти. После убийства документов у него при себе не оказалось. С его паспортом Каринари впоследствии обратился в миграционную службу в Виннице, чтобы изменить фамилию и получить новые документы. Так Каринари получил документы на имя Александра Дакара. Еще одно его имя, известное следствию, – Артур Денисултанов.

Следователи на месте убийства Амины Окуевой

Этот человек обратился к Адаму Осмаеву и Амине Окуевой с просьбой об интервью для издания Le Monde, трижды встречался с ними и во время четвертой встречи попытался убить Осмаева, однако Окуева быстро среагировала и выстрелила в него. Пуля застряла в позвоночнике, и после лечения Каринари-Дакар-Денисултанов оказался на скамье подсудимых. Как писала одесская газета "Думская", он известен также под кличкой Динго и является представителем криминального мира.

Суд по делу о покушении начался в июне 2018 года в Киеве. Осмаев уже тогда заявлял, что за подсудимым стояла Россия, но следствию не удалось найти доказательств этого. Каринари свою вину в суде отрицал, на сделку со следствием не пошел. В материалах дела мотивом преступления была названа личная неприязнь. При этом Осмаев говорил в интервью сайту Донбасс.Реалии, что никогда не видел Каринари, никаких дел с ним не имел и хотя бы по этой причине мотивы напавшего вызывают подозрения. "Чего вдруг он решил меня убить? Естественно, все очевидно для меня, но для суда, для следствия нужны конкретные факты", – сказал Османов.

Александра Вагнер, «Радио Свобода»