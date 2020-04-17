Патологоанатом о пациентах с COVID-19: Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких 17.04.2020, 9:50

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Это не похоже на прежние пневмонии.

Врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал о своих наблюдениях за пациентами с COVID-19. Его слова приводит msn.com.

Специалист уверен, что то, как поражается организм человека с коронавирусом, нельзя назвать пневмонией в чистом виде: «Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ».

Он добавил, что при этом воспалительный процесс должен протекать в условиях достаточно ограниченного времени, затем должен наступить какой-либо исход. Он может быть любым: от положительного до летального.

Эдигер отметил, что по всей видимости при коронавирусе поражаются стенки сосудов и клетки крови, но легкие не являются прицельной мишенью. Поражаться могут рецепты не только в легких, но в сосудах и в органах пищеварительной системы.

Как считают китайские ученые, коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, засчет чего и возникает гипоксия. Врач отметил, что как патологоанатом он подробно рассмотрел случаи живых и скончавшихся пациентов и может сказать, что это однозначно не пневмония в чистом ее проявлении:

«Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов»,- считает он.