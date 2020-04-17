В списках значатся 43 Андрей Санников

17.04.2020, 12:01

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Фото: БелТА

Политика правящего режима в Беларуси сегодня имеет все признаки геноцида.

Я редко называю конкретные фамилии режимных холуев, когда пишу о Беларуси. Считаю, что важнее поднять проблему, а фамилия конретного виновника не так важна, потому что все чиновники уже давно работают не на государство, а на хозяина. Поэтому мне неинтересны факты их биографий, их послужные списки. В них не найдешь проблесков порядочности. Неинтересно и сравнивать только назначенного с уволенным или посаженным предшественником.

Они разменные фигуры, коль скоро пошли в услужение к этой омерзительной власти. Поэтому неинтересно читать даже сообщения об их арестах, приговорах, компромате на них. К нашей с вами жизни это не имеет никакого отношения. Речь не идет о страданиях невинно осужденных, а о том, что крысам, которые нас грабят и жируют за наш счет прищемили хвост им подобные. Я это знал и еще раз убедился в этом во время своих принудительных путешествий по лагерям и тюрьмам. За редким исключением посаженные за решетку чиновники и “коммерсы” (так тюремный народ называет бизнесменов) думали только о том, чтобы выйти и посадить тех, кто посадил их, а потом вернуть расположение хозяина и свой криминальный бизнес.

Однако сегодня ситуация иная. Сегодня именно конкретные чиновники, функционеры, администраторы, даже журналисты и редакторы имеют значение.

Они все творят преступления. Те, кто поддерживает политику неадекватного правителя. Те, кто участвует в ее осуществлении.Те, кто замалчивает масштаб эпидемии и врет с экранов и мониторов. Те, кто преследует журналистов, студентов, врачей за правду.

Они не исполняют приказы, как говорили солдаты в нацистской Германии, чтобы оправдать убийства мирных жителей, а непосредственно совершают преступления, поскольку политика правящего режима в Беларуси сегодня имеет все признаки геноцида.

Определение геноциду было дано ООН в 1948 году, и говорится в нем, в частности, что геноцид – это “предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее”.

Заметьте, не прямые действия по физическому устранению группы людей, а “создание условий” для уничтожения.

Соответствующие нормы международного права были закреплены в международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая была принята в декабре 1948 года и вступила в силу в январе 1951 года.

Беларусь, на тот момент Белорусская СССР, подписала конвенцию в 1949 году и сегодня несет все обязательства по этому важному международному документу.

Неплохо бы всем трусливым чиновникам, которые не осмеливаются возражать хозяину, с этой конвенцией ознакомиться. Там ведь к наказуемым деяниям относятся и “соучастие в геноциде”, и “заговор с целью совершения геноцида”. Утаивание информации, дезинформация населения, бездумное выполнение приказов диктатора о проведении массовых мероприятий, организация спортивных игрищ с участием большого количества спортсменов и болельщиков, незаконные приказы военнослужащим участвовать в массовых тренировках на потеху правителю и многие другие действия чиновников определенно подпадают под квалификацию “заговор”.

А еще в этой конвенции есть очень четкое и своевременное положение, которое гласит, что “лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных ... деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами.”

Это редкий случай, когда международное право допускает привлечение к ответственности правителей и высших официальных лиц.

Про Лукашенко людям давно все понятно. В самое тяжелое для страны время он обнаруживает свою полную неадекватность и некомпетентность, при этом позволяет себе хамство по отношению к умершим от коронавируса людям, врет и продолжает развлекаться, играть в солдатики живыми людьми.

Однако Лукашенко уже не изменится. Вопрос к тем, чьими руками он творит все эти преступления. Вы что же, не понимаете, что вы и есть основные преступники? В истории были примеры, когда диктаторы в судные дни “косили под психов”, чтобы избежать наказания. Зато с их подручными расправлялись всегда, и суд для них еще был лучшим вариантом.

Я считаю уместным сегодня начать называть имена преступников, руками которых творятся злодеяния.

Скажу откровенно: нелегкая это задача, поскольку мало кто в Беларуси знает фамилии чиновников, будь они даже министры. Так, безымянные холуи. Пришлось покопаться в интернете.

Должностей называть не буду, ведь они все занимают свои должности незаконно, как и их хозяин.

Вот часть этого позорного списка:

Румас, Крутой, Кухарев, Назаров, Петришенко, Дворник, Караев, Караник, Макей, Карлюкевич, Бондарь, Равков, Карпенко, Ващенко, Костевич, Ковальчук, Слижевский, Вакульчик, Анфимов, Сергеенко, Кочанова, Андрейченко, Баранова, Эйсмонт и прочие.

Их конечно больше, но не так много, как им бы хотелось.

На нашей стороне наши права и законы: и белорусские и международные. Этим и надо пользоваться, чтобы сберечь свою жизнь и жизнь своих близких.

Необходимо добиваться возбуждения уголовных дел против Лукашенко, как это сделал Александр Матвеев, у которого политика режима убила мать. Необходимо обращаться в суды и в генпрокуратуру с обвинениями конкретных чиновников в преступлениях, которые ведут к гибели людей. Необходимо обращаться в международные организации – здесь правозащитники могут подсказать в какие и помочь составить обращения.

Беда, которая пришла в Беларусь, усугубляется той бедой, с которой мы живем уже четверть века. Мы справимся и с тем, и с другим, и Беларусь будет жить, и белорусы жить будут, но для этого надо действовать.

Сегодня сложилась уникальная ситуация: защищая себя, своих близких, своих стариков, мы защищаем Беларусь.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org