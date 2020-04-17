Кто такой генерал-майор СБУ Шайтанов, обвиненный в работе на Россию 9 17.04.2020, 12:50

3,687

Фото: СБУ

В Украине его уже называют самым высокопоставленным российским агентом, взятым с поличным.

Днем 14 апреля на официальной Facebook-странице СБУ появилось сообщение о задержании украинского "генерал-майора, который работал на ФСБ РФ", пишет "Гордон".

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов", – говорилось в сообщении ведомства.

"Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение СБУ за всю историю независимости", – заявил глава службы Иван Баканов.

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов в момент задержания.

Фото: Служба безпеки України / Facebook

В сообщении утверждалось, что Служба безопасности собрала достаточное количество доказательств, которые "убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи".

Спустя сутки Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей – до 14 июня включительно.

В чем обвиняют Шайтанова

На данный момент, пока идет досудебное следствие, генерал-майору Шайтанову выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины настаивает, что "по заданию российских спецслужб" Шайтанов:

планировал проведение террористических актов на территории Украины, за что должен был получить от представителя ФСБ $200 тыс. и паспорт гражданина РФ;

собирал и передавал российской стороне информацию о секретных операциях в зоне АТО/ООС и международном сотрудничестве украинских спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

собирал и передавал российской стороне информацию о сотрудниках руководящего звена департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и Центра специальных операций "Альфа", украинских разведывательных органов;

вербовал старших офицеров специальных и разведывательных органов Украины для работы на ФСБ;

планировал убийство Адама Осмаева, чеченского добровольца, командира батальона Джохара Дудаева, воевавшего на Донбассе. Для этого Шайтанов якобы нанял сотрудника украинских спецслужб, чье имя не разглашается, но в материалах, обнародованных СБУ, он фигурирует как "Н".

По информации журналиста Дмитрия Гордона, убийство добровольца Осмаева стало бы для генерал-майора "своеобразной разминкой, ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова". Журналист со ссылкой на свои источники также сообщил, что ФСБ завербовала Шайтанова до 2014 года, когда отношения между спецслужбами Украины и РФ были партнерскими.

Согласно материалам СБУ, агентурное прозвище Шайтанова – Бобыль, а его куратором с российской стороны является полковник Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных операций первой службы ФСБ РФ, награжденный медалью "За возвращение Крыма". Это подразделение, специализирующееся на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций на территории как Украины, так и других государств.

В СБУ выяснили, что агентурные встречи Шайтанова с российским куратором Егоровым "и другими задействованными лицами проходили на территории европейских государств".

Фото: СБУ

Журналист Петр Шуклинов, который ведет посвященный спецслужбам Telegram-канал "Катимся!", сообщил, что ФСБ завербовала генерал-майора СБУ на "пьянках и тренировках".

"Велись длительная разработка и наблюдение. Даже в странах ЕС, куда выезжал Шайтанов. Встречи [с кураторами из ФСБ] зафиксированы во Франции, Германии и Хорватии. В записанных разговорах Шайтанов рассказывал куратору о "перевороте в 2014 году" и "майданутых". Егоров завербовал Шайтанова, как считает СБУ, до 2014 года, во время мероприятий межведомственного взаимодействия ФСБ и СБУ (пьянки, тренировки)", – написал Шуклинов.

Украинский "24 канал" со ссылкой на бывшего бойца "Альфы" сообщает, что в 2013 году Егорова пригласили командовать совместными учениями бойцов ФСБ и СБУ: "Учения были инициированы президентом ассоциации ветеранов "Альфы" Сергеем Скорохватовым и бывшим заместителем начальника ЦСО "А" Константином Сирыком, и организованы в обход центрального аппарата. Егорова, по словам ветерана "Альфы", представили как боевого офицера, который имеет большой опыт ведения войны на Кавказе. Именно во время этих учений, по предположению офицера, Егоров и завербовал Шайтанова".

Кто такой Шайтанов и за что он отвечал

Информации о нем в открытых источниках предельно мало. Известно, что Валерий Альбертович Шайтанов родился 56 лет назад в Архангельской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище.

Валерий Шайтанов

Фото: Служба безпеки України / Facebook

Он был первым заместителем начальника 8-го управления Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ (ЦСО "А", "Альфа").

Награжден:

– орденом "За мужество» III степени "за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, безупречное исполнение воинского и служебного долга по защите государственных интересов Украины". Указ о награждении был подписан 20 марта 2008 года президентом Виктором Ющенко;

– орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей". Указ о награждении был подписан 21 августа 2015 года президентом Петром Порошенко. Через два дня, 23 августа, полковнику Шайтанову было присвоено воинское звание генерал-майор.

По данным экс-главы Закарпатской облгосадминистрации, бывшего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, а также по информации журналиста Юрия Бутусова, Шайтанов:

18 февраля 2014 года во время Революции достоинства руководил штурмовой группой "Альфы", пытавшейся зачистить Дом профсоюзов в центре Киева, где находились активисты Майдана;

в апреле 2014 года, когда на востоке Украины начались сепаратистские митинги, в составе подразделения "Альфа" СБУ вел переговоры с Александром Ходаковским, руководителем террористического формирования "Восток";

31 октября 2015 года руководил группой по задержанию тогдашнего главы партии УКРОП и бывшего заместителя главы Днепропетровской областной госадминистрации Геннадия Корбана.

Реакция соцсетей

Бутусов убежден, что Шайтанов – "это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны". По словам журналиста, он был снят с должности заместителя командира "Альфы" за отказ атаковать блокпосты боевиков вокруг оккупированного Славянска, но позже восстановлен в должности президентом Порошенко.

"К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов – участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан "переворотом". Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор", – написал Бутусов в Facebook.

Волонтер Роман Синицын считает, что если информация о шпионской деятельности Шайтанова подтвердится, "то все очень плохо. Просто невероятно плохо. Человек с 2014-го знал про все операции в АТО, даже самые секретные. Про все. И не только в АТО".

Блогер Сергей Наумович призвал Офис президента Украины ни в коем случае не обменивать Шайтанова, поскольку тот "способен многое рассказать. И об операциях российских спецслужб на территории Украины в прошлом, и о планируемых, и вскрыть агентурную сеть".

Юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр считает, что информация о Шайтанове говорит только о том, что гражданам Украины рассчитывать не на кого и самим придется защищать страну.

"Агент или не агент – мы с вами никогда не узнаем точно. Так как никаких документов, которые бы это подтверждали или опровергали, нам не покажут. Правду – как эти вербовки и сотрудничество происходят и кто с кем сотрудничал – тоже никогда никто не раскроет. Потому что тогда спецслужбы потеряют свою власть над обществом. Все сценарии, слитые сейчас в СМИ о Шайтанове и о штурме Дома профсоюзов, и о наградах от Порошенко, и о руководстве спецоперациями в ОРДЛО, которые проваливались якобы из-за сотрудничества с Кремлем, и о заказных убийствах, которые вроде бы курировал Шайтанов – все это говорит только об одном: нам с вами рассчитывать не на кого. У людей при власти своя реальность, у них совершенно другие войны – за деньги и влияние. А мы эти войны видим под прикрытием неплохих шпионских сценариев. И не забывайте, что "люди у власти" – это не всегда те, кого вы видите по телевизору. Поэтому защищать эту страну в широком смысле – не только от РФ – придется нам самим", – убеждена Маляр.