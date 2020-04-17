От коронавируса в Великобритании умерли 14500 человек 1 17.04.2020, 17:45

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В Соединенном королевстве ежедневно фиксируют более 700 смертей от COVID-19.

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 847 человек - общее число умерших возросло до 14 576.

Таковы данные Департамента здравоохранения Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Заметим, 7 апреля в Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

За прошедшие сутки было проведено 21 328 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 438,991.

По состоянию на 17 апреля в Великобритании зафиксировано 108 692 положительных теста на коронавирус.