Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 170 тысяч человек 17.04.2020, 18:23

От COVID-19 скончались уже более 146 тысяч человек.

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 2 млн 170 тыс. человек. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на Университет Джона Хопкинса, который занимается мониторингом пандемий.

По данным университета, от недуга скончались свыше 146 тыс. человек. В то же время болезнь удалось победить 550 тыс. пациентам.

Больше всего летальных исходов заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в США – почти 35 тыс., в Италии – более 22 тыс. и Испании, где от COVID-19 скончались свыше 20 тыс. человек.

Больше всего инфицированных также зарегистрировано в США – более 680 тыс.