Врач из США: Только в Минске от коронавируса могут умереть 6 тысяч человек 16 18.04.2020, 8:00

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Фото: Reuters

Белорусские власти проводят эпидемиологический эксперимент над гражданами.

Белорусские власти не вводят карантин и не принимают должных мер, чтобы сдержать эпидемию коронавируса в нашей стране. К чему это может привести?

Об этом в интервью Charter97.org заявил Василий Романюк - белорусский врач, проживающий и работающий в американском штате Огайо.

Медик сам обратился в редакцию сайта, так как очень обеспокоен происходящим на родине и хотел бы поделиться опытом. В 1988 году Василий Романюк закончил минский медицинский институт и работал в Беларуси врачом-хирургом, в 2008 году переехал в США, хорошо знаком с организацией медицинской помощи в обеих странах.

- Как вы оцениваете масштабы и динамику эпидемии коронавируса в Беларуси?

- При отсутствии заслуживающих доверие данных оценить масштабы заболе-ваемости в Беларуси практически невозможно. И здесь проблема не только в том, что руководство страны может сознательно утаивать эти данные. Уверен, что точных цифр инфицирования не знает никто, так как не проводится массового тестирования населения и чувствительность применяемых тестов - не 100%.

Я могу только предполагать, каких масштабов может достичь эта эпидемия в Беларуси, основываясь на сравнении с данными по заболеваемости в других местах.

Например, Американский Центр по контролю заболеваемости (CDC) опубли-ковал 23 марта статистику заболеваемости и смертности на круизном лайнере Diamond Princess.

Анализ этих данных весьма интересен и важен, так как дает реальное представление о возможных сценариях развития эпидемии коронавируса в закрытой популяции. Ситуация, которая сложилась на данном круизном лайнере, практически представляла собой чистый научный эксперимент (invitro) по распространении вирусной инфекции в изолированной и статистически значимой группе людей. И хотя на корабле применялись меры карантина, они носили частичный и во многом условный характер. Поэтому можно считать, что практически все, кто находился на этом лайнере, имели шанс заразиться вирусом. Тем интереснее данные этой мини-эпидемии.

Итак, на круизном лайнере были обследованы все пассажиры и члены команды — 3 711 человек. У 712 (19,2%) был получен положительный тест на наличие коронавируса. Из них у 331 (46,5%) было бессимптомное носительство, а у 381 человека (53,5%) была симптоматика различной степени тяжести. Интенсивная (реанимационная) помощь понадобилась 37 заболевшим - это 9,7% от всех больных с клиническими проявлениями или 1% от всех находившихся на борту корабля. Из их числа умерло 9 человек, что составляет 24% от находившихся на интенсивной терапии, или 2,4% от имевших клинические проявления (в таких странах, как Италия, Испания, Бельгия, смертность от коронавируса составляет примерно 12% - ред.).

Имея такие статистические данные, можно сделать приблизительный эпидемиологический прогноз, например, для Минска. Если учитывать, что в городе достаточно компактно проживает около 2 миллионов человек, заразиться имеют шанс около 400 тысяч. При этом клинические проявления будут у 200 тысяч заразившихся. Реанимационная помощь может потребоваться 20 тысячам больным. Смерть от вирусной пневмонии будет грозить минимум 5-6 тысячам заболевшим. Конечно, это весьма приблизительный расчет…

В любом случае, такой высокий уровень заболеваемости и смертности в относительно короткий временной интервал (2-3 месяца) потребует неимоверного напряжения всей медицинской отрасли города. Избежать катастрофического сценария можно только определенными карантинными мероприятиями, минимизирующими социальный контакт. Особенно с учетом того, что до сегодняшнего дня нет никакого этиологического лечения коронавирусной инфекции и реально работающая вакцина появится еще не скоро.

- Что можете сказать о действиях белорусских властей в условиях эпидемии?

- Основная проблема белорусских властей - это отказ признать наличие проблемы коронавируса. Их не учит ни мировой опыт, ни опыт соседних стран, в том числе и России. Признав проблему, ее можно как-то решать. А пока, вольноневольно, над гражданами страны проводят эпидемиологический эксперимент и бравируют этим.

За высказываниями Лукашенко стоит упорное нежелание признать, что коронавирус пришел в страну и это - огромная проблема. COVID-19 - это не сезонное ОРВИ и не грипп, это совершенно новый вирус, который в довольно высоком проценте случаев дает такое осложнение, как тяжелая вирусная пневмония. Больные умирают от двусторонней тотальной пневмонии и вызванной ей легочно-сердечной недостаточности, но причина пневмоний - коронавирус.

Этиотропного лечения против такой пневмонии нет, и не совсем понятно, когда оно появится. Есть отдельные сообщения об успешном применении переливания плазмы уже переболевших корнавирусом, или об ингаляции оксида азота, или о применении некоторых противовирусных препаратов (Remdesivir). Но все эти методики имеют очень низкую доказательную базу, и пока проводятся в виде эксперимента, а не общепризнанного эффективного протокола лечения. Все, что могут сейчас врачи во всем мире - это оказывать симптоматическую, поддерживающую терапию больным коронавирусной пневмонией, в особенности подачей кислорода. Я уверен, что никакой «чудо-комбинации» лекарств от коронавируса в Беларуси нет.

- Может ли так случиться, что на определенном этапе эпидемии в Беларуси не будет хватать врачей и медицинского оборудования?

- Такая угроза, как высокая заболеваемость среди медицинских работников и нехватка реанимационных коек и коек, обеспеченных кислородом, вполне реальна.

Во многом, именно для предотвращения таких проблем и применяются карантинные мероприятия.

В штате Огайо до 30% среди инфицированных - это медицинские работники. И это при том, что обеспечение средствами индивидуальной защиты в американских госпиталях очень хорошее. На примере эпидемии в Италии или Испании можно предположить, что при массовом поступлении больных не выдерживает никакая госпитальная база и больные оказываются в коридорах или на полу больниц, а не на койке интенсивной терапии.

Чтобы предупредить такие проблемы, надо применять меры социальной изоляции среди населения для снижения пика заболеваемости и обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты.

- Что нужно делать, чтобы эпидемия в Беларуси не пошла по самому негативному сценарию?

- Признать наличие эпидемии коронавируса и, с учетом опыта других стран, ввести реально работающие карантинные мероприятия. Хотя бы такие, которые не потребуют огромных финансовых затрат. Изобретать ничего не нужно: в мире уже наработан значимый опыт борьбы и контроля эпидемии. Надо его только умело применить.

- Как выглядит ситуация с эпидемией коронавируса в США и вашем штате Огайо?

- В США эпидемия еще не достигла своего пика и количество заболевших растет ежедневно. По состоянию на 13 апреля в стране было сделано 1,9 миллиона тестов, выявлено более 580 тысяч заболевших из которых умерло более 23 тысяч человек.

Более интересной для читателей вашего сайта будет статистика из штата Огайо, так как этот американский штат весьма близок по количеству жителей, площади и климату к Беларуси.

На 2019 год в штате проживало 11,6 миллиона жителей. К 13 апреля было протестировано 65 112 человек, коронавирус был выявлен у 6 975 и умерло около 300 жителей штата.

Первые три случая в нашем штате были выявлены 9 марта, на 27 марта их бы-ло уже 1000, а через две недели - 6000.

24 марта губернатор штата издал Stay-at-home order (приказ «Оставайтесь дома»), который пока действует до 1 мая и регулирует все карантинные мероприятия в штате.

Этим распоряжением всем жителям штата предписывается оставаться дома, за исключением поездок в аптеки, госпиталя и продовольственные магазины. Можно гулять в парках (кроме детских площадок) и в пределах своего района проживания, с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, а также посещать родственников для ухода за ними.

Все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности населения (рестораны, спортзалы и т. д.) были закрыты. Очень многие работники переведены на удаленную форму работы из дома, в том числе и многие медицинские офисы перешли на удаленную работу с пациентами - телемедицину.

Были запрещены все массовые мероприятия с участием 50 и более человек, затем этот порог снизили до 10 человек. Дополнительно рекомендовано при выходе из дома прикрывать рот и нос шарфами, платками или самодельными масками. У нас в штате нет рекомендаций использовать медицинские маски и респираторы, чтобы не создавать их дефицит для медицинских учреждений. Но их носят по желанию.

Ограничительные меры, принятые руководством штата, дали заметное снижение прироста новых случаев заболевания. Если до введения этих мер прирост составлял более 30% в сутки, то через две недели он снизился до 10%, а на 14 апреля составил 4% в сутки. Пик заболеваемости в нашем штате ожидается в 20-х числах апреля.

Я привожу эти цифры, чтобы показать, что на определенном этапе и при системном подходе эпидемию коронавируса можно приостановить и контролировать. Конечно, такие масштабные эпидемиологические мероприятия требуют огромных финансовых ресурсов, высокопрофессионального менеджмента и отличной структуры управления.

Тесты для определения коронавируса у нас проводятся только после телефон-ного звонка семейному врачу и только больным с выраженной симптоматикой: температура выше 38°С и наличие кашля. Всем остальным даются рекомендации оставаться дома, максимально ограничить контакты с другими людьми, принимать по необходимости жаропонижающие средства и обращаться в больницы только при наличии затрудненного дыхания. После выздоровления необходимо соблюдать режим самоизоляции еще две недели.