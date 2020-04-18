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Врачи из Жлобина: Получается, пусть лучше мы заражаемся COVID-19 и умираем?

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  • 18.04.2020, 8:15
  • 8,174
Врачи из Жлобина: Получается, пусть лучше мы заражаемся COVID-19 и умираем?

Медики возмущены распоряжениями своего начальства.

Главный врач Жлобинской центральной районной больницы Топчий «весьма срочно» требует от своих подчиненных запретить выдавать посторонним лицам информацию о наличии или нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Получается, пусть лучше врачи заражаются коронавирусом и умирают из-за того, что нет масок и костюмов, чем об этом узнают СМИ и волонтеры, которые могут помочь с покупкой», - говорят врачи, работающие в больнице.

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