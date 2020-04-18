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От коронавируса в мире умерло уже более 150 тысяч человек

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  • 18.04.2020, 9:03
От коронавируса в мире умерло уже более 150 тысяч человек
Фото: Getty Images

Новые данные о пандемии COVID-19.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 2 251 768 человек. Умерло с начала пандемии 154 295.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 86 496 человек. Больше всего заразилось в США — 32 165 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 8 672 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 535 человек. Затем идут Китай (1,290 - за счет обнаружения новой статистики по умершим в Ухани), Великобритания (847), Франция (761), Испания (687), Италия (575).


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