Водка, витамин С, оксолиновая мазь: доктор развеял главные мифы о коронавирусе 18.04.2020, 9:41

Чем рискуют люди, поверившие фейкам и пропаганде?

Мы живем в эпоху, когда эксперты ВОЗ не имеют такого влияния, как знатоки в чатах Viber. Это оттуда появляются фейки про мытье носоглотки мылом, ударную дозу витамина C и оксолиновую мазь против инфекции. Кажется, все, что мы можем делать в борьбе с такими явлениями, — это просить наших пожилых родителей доверять только авторитетному мнению. Упрощаем задачу: в сомнительных ситуациях можете показывать им этот материал. Украинский врач Комаровский собрал основные мифы о коронавирусе и развеивает их.

Слышал(-а), что нужно промывать мыльным раствором нос, рот и глаза. Это так?

Нужно запомнить раз и навсегда: мыло раздражает слизистые оболочки. А это, в свою очередь, подавляет местный иммунитет. Когда вы промываете мылом носоглотку, вы убиваете инфекцию, а заодно причиняете себе химический ожог. Слизистая становится более восприимчивой, теперь вирусом легче заразиться. Комаровский настойчиво советует этого не делать.

Витамин С помогает?

Это миф: витамин С не помогает при ОРВИ и коронавирусе — только для профилактики цинги. Результат такого самолечения может быть даже обратным: большие дозы витамина С иногда вызывают образование камней в почках.

Правда ли, что у всех выздоровевших будут серьезные осложнения?

Более 80% людей переносят вирус легко: человек выздоравливает полностью, обходится без последствий. Обострениями уже имевшихся заболеваний сопровождаются только тяжелые формы коронавируса.

Оксолиновая мазь поможет от инфекции?

Ответ: нет.

Вегетарианство как-то негативно влияет на течение коронавируса?

Если человек не употребляет белки животного, но получает белки растительного происхождения, это не окажет никакого влияния на инфекцию. Комаровский говорит, возраст имеет гораздо большее значение, чем все вместе взятые диеты.

Протирать руки водкой так же эффективно, как обрабатывать их санитайзером?

Здесь дело в следующем: протирать-то можно все и всем, но смысла в этом нет. Для дезинфицирующего эффекта в отношении коронавируса концентрация спирта должна быть не менее 65%. У водки она может доходить только до 60%.

Для профилактики нужно пить витамины. Это так?

Нет, витамины здесь бесполезны. Человеку нужно принимать их только в том случае, если у него есть авитаминоз и доказанный дефицит какого-то витамина.

Слышал(-а), что в бассейне можно легко заразиться вирусом. Теперь туда нельзя ходить?

Комаровский уверяет: вирус через воду не передается. Опасность существует только в том случае, когда зараженный человек кашляет в руку и берется за поручень бассейна. Тогда любой посетитель может запросто заразиться. Что вы можете сделать для своей безопасности? Правило старое и банальное: стараться не трогать посторонние вещи.