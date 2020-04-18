Новый очаг COVID-19 появился в Гродно 18.04.2020, 9:45

Инфицирован директор объекта и еще несколько человек.

Новый очаг коронавируса в Гродно – Скидельский рынок. Заражение подтверждено у нескольких предпринимателей, которые на нем работают, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В Гродно инфицирован директор Скиидельского рынка и несколько ИП. В поселке Обухово Гродненской области - четыре случая короновируса», - пишет читатель из Гродно.

«Случаи заражения на рынке есть, несколько точек закрыты, проводили дезинфекцию. Сам рынок не закрывают, чтобы не потерять арендную плату за места», - пишет предприниматель, торгующий на рынке.

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