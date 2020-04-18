Приехали «оздоровиться» – вернулись с коронавирусом 6 18.04.2020, 10:10

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Санатории Беларуси превратились в рассадник инфекции.

Все больше инфицированных коронавирусом людей обнаруживаются в белорусских санаториях. Журналисты «Белсата» вспомнили известные случаи и проверили сегодняшнюю ситуацию в оздоровительных учреждениях.

Министерство здравоохранения 16 апреля провело трансляцию «Наиболее актуальные темы и вопросы о COVID-19». На ней директор Республиканского центра оздоровления и санитарно-курортного лечения Геннадий Болбатовский сообщил о работе санаториев во время пандемии:

«В санаториях отменены массовые мероприятия. Режим питания по возможности происходит в несколько смен с рассадкой на интервалы в полтора-два метра от столов. Происходит ежедневная дезинфекция».

Перед заселением проверяют, есть ли у гостей признаки заболевания. Направление в санатории ограничили, пожилых людей и инвалидов вообще не будут туда отправлять.

«На карантине санаторно-курортных учреждений у нас нет. Есть несколько санаториев, которые работают в ограниченном режиме, и два санатория, которые не работают по решению собственника из-за низкой загрузки», – говорит Геннадий Болбатовский.

Тем временем «Радио Свобода» передавало информацию работницы санатория «Подъельники» о том, что заведение «закрыли на карантин». Тогда директор учреждения Андрей Грудина подтвердил один случай инфицирования.

Фото: «Белсат»

Журналисты проверили актуальную ситуацию в санатории. Главный врач Андрей Грудина отказался комментировать, а заместитель директора по маркетингу Любовь Камеш о количестве обнаруженных в санатории инфицированных не сказала. Но сообщила:

«Буквально завтра от нас уезжают последние гости, и мы прикрываемся примерно до 15 мая».

Трагедия после отдыха

Наиболее печальная ситуация в санатории «Пралеска». Бедой обернулся отпуск 70-летнего мужчины, который умер от пневмонии 5 апреля. Ранее в ночь на 2 апреля согласно информации «Нашей Нивы» скончался работник санатория «Пралеска». Мужчина также болел пневмонией.

Известно об инфицированной коронавирусом директоре средней школы в деревне Большая Ухолода Марине Сивчик, которая через день после возвращения из санатория почувствовала симптомы заболевания. Женщина сообщила нам, что сейчас чувствует себя хорошо и ждет результатов анализов. Надеется завтра вернуться домой.

— Сейчас пациенты не приезжают. Временно, до 30 апреля, реализации путевок пока что нет. Люди в возрасте не направляются в санатории. Работающее население будет приезжать по территориальному принципу. Самое главное: в санаторий человек едет добровольно. Никто никого ни на заводах, ни в школах, ни в больницах не направляет – — рассказал главный врач санатория «Пралеска» Сергей Подковыров.

— Есть ли новые случаи коронавируса?

— У нас все спокойно. Абсолютно ничего нового нет. Персонал у меня, слава Богу, все на месте.

Фото: «Белсат»

(Не)оздоровительные учреждения

Подобное случалось в санаториях по всей Беларуси. Например, выявлен коронавирус у 25-летней женщины, которая отдыхала в санатории «Алеся». Заведующий филиалом «Санаторий «Алеся» Вячеслав Зайцев сообщил, что санаторий работает, но новых гостей не принимает до 20 апреля:

— Пока что ничего не было. Все пробы, взятые у контактных лиц, отрицательные. Повторных результатов анализов еще нет.

10 апреля отца белорусского режиссера Андрея Курейчика положили в больницу, так как обнаружили коронавирус. Владимир Курейчик отдыхал в санатории МВД, где нашли инфицированного человека. В учреждении комментария Belsat.eu не дали, но сегодняшнюю ситуацию в санатории прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге Минздрава 17 апреля:

«Что касается Мядельского района, 7 апреля был зарегистрирован случай инфицирования в одном из санаториев. Сегодня очаг, с нашей точки зрения, локализован. 65 подтвержденных случаев. 25 – это жители Мядельского района. Остальные – приезжие».

Фото: «Белсат»

Коронавирус нашли и у женщины, которая отдыхала в санатории «Белая Вежа». На звонки нашего корреспондента в этом учреждении не отвечали.

В Лепельском военном санатории отдыхал россиянин с коронавирусом. Директор санатория Михаил Лях сказал, что новых случаев не было, заезды гостей продолжаются, но маленькие:

«Мы усилили прием: измерение температуры, определение скрытой пневмонии».

Спрос на путевки растет

Так или иначе, медики просят людей оставаться дома во время эпидемии. Несмотря на это, в ходе вышеупомянутой трансляции Геннадий Болбатовский хвалился тем, что спрос на путевки у белорусов растет:

Фото: «Белсат»

«Уровень реализации услуг и путевок на внутреннем рынке увеличился. Свободная реализация увеличилась на 70% среди граждан Республики Беларусь».

Это неудивительно – Геннадий Болбатовский сообщил, что почти все санатории снизили цены на 10-40 процентов:

«Собственники принимают меры по активизации работы на внутренний рынок. Загрузка в санаториях по всей стране небольшая, около 40%. Ежегодно более 200 тысяч иностранных граждан отдыхали в наших санаториях, поэтому в условиях закрытых границ мы ищем варианты по компенсации этого контингента».