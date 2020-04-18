Врач из Минска: 4-я больница заполнена, смертность больше, чем говорит Минздрав 18 18.04.2020, 11:04

13,572

Больным коронавирусом в столице отказывали в госпитализации еще с 8 апреля.

Врач из 4-й городской клинической больницы Минска рассказала телеграм-каналу «Баста» о ситуации с коронавирусом:

- Больница практически заполнена, поэтому сейчас меньше поступлений. Вчера восьмерых госпитализировали. Пока толком со вторым корпусом не решили.

Нужно учитывать, что раньше клали всех больных, а теперь, согласно приказу от 8 апреля, будут госпитализировать только тех, у кого среднее или тяжелое течение. Поэтому общее количество больных будет не так просто отследить.

До этого в день поступало от 30 до 60 человек. Больницу заложили меньше чем за неделю. В основном, диагноз ОРВИ и пневмония.

- Тех, у кого «легкие» случаи, сейчас просто отправляют домой на самоизоляцию?

- Я не верю, что заболевшие люди будут соблюдать карантин, сидя дома, особенно когда мы говорим про бессимптомное протекание заболевание, которое подтверждено только тестами. Никто не хочет открыть глаза и задуматься как все серьезно. Мало кто даже соблюдает дистанцию, говорю даже из того, что знаю по своему опыту. И это печально

- Есть заболевшие среди ваших коллег?

- Начинают болеть много врачей и медиков. Тех, кто болеет легко, могут даже не отправить на больничный. Просто закроют в карантин.

Ходят разговоры про доплаты. В марте мне дополнительно заплатили 98 рублей. Я больше потратила на покупку средств индивидуальной защиты для себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.