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Украинский Т-72 прошел подводные испытания на глубине пяти метров

  • 18.04.2020, 17:25
  • 1,514
Украинский Т-72 прошел подводные испытания на глубине пяти метров
Иллюстрационное фото

Испытания прошли успешно.

Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели подводные испытания модернизированного танка Т-72. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Укроборонпром.

«Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине», — говорится в подписи к видео.


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