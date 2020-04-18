«Скорые» продолжают забирать минчан с подозрением на коронавирус 18.04.2020, 18:31

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Иллюстрационное фото: kp.by

Новые фото из Минска.

Людей сегодня забирали в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Чижовка, а также на улицах Воронянского и Жудро. Также, как сообщают читатели телеграм-канала «Баста!», сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят дезинфекцию подъездов, в которых живут зараженные.

Фото 1 – улица Острошицкая.

Фото 2 – улица Белецкого.

Фото 3 – улица Воронянского.

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