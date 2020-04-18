закрыть
18 апреля 2020, суббота, 21:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Скорые» продолжают забирать минчан с подозрением на коронавирус

  • 18.04.2020, 18:31
  • 8,208
«Скорые» продолжают забирать минчан с подозрением на коронавирус
Иллюстрационное фото: kp.by

Новые фото из Минска.

Людей сегодня забирали в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Чижовка, а также на улицах Воронянского и Жудро. Также, как сообщают читатели телеграм-канала «Баста!», сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят дезинфекцию подъездов, в которых живут зараженные.

Фото 1 – улица Острошицкая.

Фото 2 – улица Белецкого.

Фото 3 – улица Воронянского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович