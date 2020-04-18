«Скорые» продолжают забирать минчан с подозрением на коронавирус
- 18.04.2020, 18:31
- 8,208
Новые фото из Минска.
Людей сегодня забирали в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Чижовка, а также на улицах Воронянского и Жудро. Также, как сообщают читатели телеграм-канала «Баста!», сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят дезинфекцию подъездов, в которых живут зараженные.
Фото 1 – улица Острошицкая.
Фото 2 – улица Белецкого.
Фото 3 – улица Воронянского.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.