Экономист: С Беларусью может случиться «суверенный дефолт» 1 18.04.2020, 22:22

3,157

Прогноз для луканомики.

До пандемии прогноз роста белорусской экономики в 2020 году был «нулевым», но сейчас все факторы экономической динамики замедляют ВВП, передает «Радыё Рацыя».

Большое влияние на белорусскую экономику ожидаются также от процессов в мировой экономике, заявил эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в ходе масштабной конференции, организованной в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».

- Сегодня может обсуждаться чрезвычайно большая вилка того, что мы можем получить в 2020 году. С точки зрения снижения ВВП, в зависимости от шока мировой экономики и того, как она восстановится, эти цифры колеблются от 3,5%. Это лучшее, о чем мы можем говорить сегодня, включая хорошую экономическую политику в стране. Худший сценарий, он в основном связан с неадекватными мерами политики и плохими предпосылками мировой экономики, - это широкомасштабное затяжное падения ВВП, сопровождаемое финансовыми катаклизмами.

В результате, если Беларусь пойдет по худшему пути, то, как подчеркивает Дмитрий Крук, она скоро достигнет ситуации суверенного дефолта - банкротства государства.