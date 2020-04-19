Православные христиане празднуют Пасху 19.04.2020, 8:12

В этом году верующих призвали оставаться дома и участвовать в торжествах онлайн.

Сегодня православные празднуют Воскресение Христово и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Пасха — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Во всех православных храмах в пасхальную ночь прошли праздничные богослужения.

Напомним, что в этом году в связи со вспышкой коронавируса представители Белорусской православной церкви обратились к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений.

Несмотря на просьбу, двери храмов для прихожан по-прежнему открыты. Представители БПЦ рекомендуют воздержаться от посещения пасхальных богослужений людей с признаками ОРВИ, больных и слабых. Те, кто останется дома, смогут посмотреть праздничные богослужения по телевизору или онлайн.

Онлайн-трансляции богослужений на своих ютьюб-каналах ведут приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска.

Транслирует службу также Свято-Петро-Павловский собор в Минске.

Издавна принято, что первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Но сколько бы символов ни имело Воскресение Христа, священнослужители призывают помнить не о внешнем, а о внутреннем: укреплять свою веру и освящать в первую очередь сердце и душу.