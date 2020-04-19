Сергей Петрухин: Достаточно проявить волю - и завода АКБ под Брестом не будет 4 19.04.2020, 8:47

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Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Когда семьи чиновников почувствуют на себе действие свинца, они вспомнят брестских активистов.

Жители Бреста уже продемонстрировали свое несогласие со строительством аккумуляторного завода и сделали все возможное мирным путем. В этом убежден известный блогер и активист Сергей Петрухин, сообщает «Радыё Рацыя».

«Своими действиями власти ставят под угрозу жизни тысяч людей, потому что они будут продолжать выходить на площадь от безнадежности», - сказал блогер.

«И поэтому власти подписали эту экспертизу, они просто сделали то, что им нужно. Когда они сами начнут умирать, когда их дети умрут, то они вспомнят Дмитирия Бекалюка и других борцов против завода. Достаточно было бы один раз выйти - тысяча, две, три, пять, и этого завода не будет», - считает блогер.

По словам Сергея Петрухина, единственный шанс остановить завод - это выйти на улицы Бреста одновременно нескольким тысячам человек, которые продемонстрируют свое несогласие с действиями властей и заставят его остановить запуск вредного производства.

Напомним, что в Бресте и Брестской области были задержаны трое лидеров протестов против завода АКБ: Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андрасюк.