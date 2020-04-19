закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 13:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

CNN: Разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае

11
  • 19.04.2020, 8:58
  • 5,405
CNN: Разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае

Разведсообщество пытается определить первоначальный очаг COVID-19.

Разведывательные службы США проверяют версию, согласно которой коронавирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщил американский телеканал CNN (перевод - tass.ru).

Как утверждают его источники, разведсообщество США пытается определить первоначальный очаг распространения вируса. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

Телеканал констатирует, что разведка США пока не пришла к окончательным выводам. Американские власти не видели каких-либо свидетельств в пользу того, что коронавирус был создан искусственно или распространен специально. В Вашингтоне также не считают, что инфекция каким-либо образом "связана с разработкой биологического оружия".

В материале CNN отмечается, что в поддержку версии о распространении вируса из лаборатории в Ухане высказываются некоторые американские законодатели из числа республиканцев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия о искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Данный сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович