Как не принести домой коронавирус вместе с продуктами из супермаркета 5 19.04.2020, 12:10

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Фото: ЕРА

Пять простых советов.

Пришли вы домой их супермаркета, сняли маску и перчатки (самые популярные аксессуары этой весны)... а что делать с продуктами и пакетами? Может, вместе с ними прямо к вам в кухню проберется коронавирус? Надо ли каким-то особенным образом дезинфицировать фрукты с овощами, бутылки с молоком и пивом, консервные банки?..

Беатрис Роблес, технолог пищевой промышленности и диетолог-нутриционист из испанского Университета Исабель I, собрала все, что известно на данный момент на эту тему. Ее статья опубликована в газете El País (перевод — kp.by).

Главная мысль обнадеживает: без паники! Риск подхватить заразу через продукты или пакеты из магазина минимален. В самом супермаркете он выше , так как распространяется коронавирус в первую очередь от человека к человеку, кто-то может чихнуть или кашлянуть, и не раскланяться в полутора метрах, а подойти ближе. При этом пока нет вообще ни одного достоверно подтвержденного случая, чтобы кто-то из больных получил порцию вируса каким-то другим путем. И тем более через продукты.

Так что и советы максимально простые:

1. Картонную и пластиковую упаковку лучше всего просто снять и выбросить. Руки потом вымыть.

2. Консервные банки, стеклянные и пластиковые бутылки стоит протереть хлоркой (либо других хлорсодержащим средством) или алкоголем не меньше 70º. Важно! После этого хорошо промыть чистой водой. Спирт-то еще ладно. А вот хлорка не только на вкус и запах неприятна, но ей отравиться можно. Не шутки. В той же Испании, по данным Национального института токсикологии, после начала карантина на 17% выросло количество отравлений бытовой химией. В основном как раз хлоркой. И даже смесью хлорки с аммиаком (она дает ядовитый газ) с уксусом, спиртом и всякими очищающими средствами.

3. Овощи и фрукты тщательно мойте под краном. Мыть, кстати, лучше прямо перед едой, а не заранее. Если уж прямо совсем беспокойно, можно опустить на 5 минут в очень слабый раствор хлорки, а потом промыть большим количеством воды. Но есть способ проще: очистить кожуру. Если сделали это чистыми руками – вирусу уж точно неоткуда взяться. Бананы, картошка, морковка, огурцы будут вне подозрений.

4. Уксус, лимон, средства для мытья окон (или чего-то еще), алкогольные напитки крепостью меньше 70º – не работают. С

5. Полезно мыть водой с мылом все поверхности на кухне, в прихожей, в ванной, к которым мы часто прикасаемся (так как есть исследования, что коронавирус на металле и пластике в теории может прожить несколько суток). Дверные ручки, краны, выключатели, пульты дистанционного управления и так далее. Если дезинфицировать – то тоже хлоркой либо алкоголем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также испанских технологов пищевой промышленности Беатрис Роблес, Марио Санчеса и Мигеля Анхеля Луруэньи.