Марш в масках: на протест в Бресте вышло около 400 человек 10 19.04.2020, 13:35

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Главными лозунгами акции стали «Нет геноциду!» и «No pasaran – стоп, таракан!».

Кроме эпидемии коронавируса, есть и другие проблемы – не менее серьезные. Брестчане уже два года протестуют против запуска завода аккумуляторных батарей, который построен возле города с нарушением норм безопасности. Каждое воскресенье в областном центре проходят акции с требованием закрыть вредное производство.

Сейчас в Бресте прошел марш протеста против завода АКБ, в котором приняли участие около 400 жителей города. Об этом Charter97.org сообщил корреспондент из Бреста.

Участники марша прошли по центральным улицам Бреста, громко скандируя «Нет геноциду!» и «No pasaran – стоп, таракан!».

Кроме того, участники акции потребовали от властей освободить лидеров протестов, задержанных накануне: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андрасюка.