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«Лукашенко, уходи!»: как в Бресте требовали освободить борцов с заводом АКБ

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  • 19.04.2020, 14:59
  • 5,294
«Лукашенко, уходи!»: как в Бресте требовали освободить борцов с заводом АКБ
Фото: Радыё Рацыя

Люди вышли на площадь в масках и противогазах.

В Бресте прошла очередная акция противников строительства завода АКБ, сообщает «Радыё Рацыя».

Сегодня люди пришли на площадь в масках. Напомним, что наиболее активные участники мирных акций протеста были задержаны накануне. Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андрасюк были арестованы 17 и 18 апреля.

Несколько сотен человек собрались сегодня в центре Бреста, чтобы не только добиваться закрытия завода АКБ, но и требовать освобождения своих единомышленников. Люди прошли по городу маршем, скандируя лозунги «Свободу активистам!», «Лукашенко, уходи!», «Геноцид не пройдет!».

Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя

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