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Сколько живет коронавирус в воздухе и на разных поверхностях

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  • 19.04.2020, 15:22
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Сколько живет коронавирус в воздухе и на разных поверхностях

Японские ученые систематизировали данные медиков из разных стран.

Ученые заявили, что новый коронавирус некоторое время сохраняет свои свойства на пластике, металлах и других поверхностях. Он распространяется вокруг нас: инфицированные чихают, кашляют, частички слюны вылетают во время разговора, инфицированные прикрывают рот рукой, а затем трогают различные предметы, пишет японское издание «Асахи симбун» (перевод - inosmi.ru).

Вероятность, что вирус окружает нас в повседневной жизни, велика. Как предотвратить распространение?

В воздухе живет три часа, на пластике — до трех дней

17 марта команда ученых Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовала исследование в медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Оно посвящено «живучести» нового коронавируса.

Дольше всего он продержался на пластике: до трех дней. На меди — четыре часа, на картоне — 24 часа. С течением времени вирус терял свои свойства в зависимости от условий. Чтобы количество вируса на пластике сократилось вдвое, требуется 6-8 часов.

Также ученые подтвердили, что в закрытом помещении частички вируса, вылетевшие во время кашля или чихания, сохраняют инфекционные свойства в течение трех часов.

Сообщается о возможности выживания вируса в течение еще большего времени.

6 февраля немецкие ученые опубликовали в медицинском журнале The Journal of Hospital Infection результаты изучения 22 исследований тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточногореспираторного синдрома (БВРС), вызванных другим коронавирусом.

В отчете говорится, что коронавирус сохранял инфекционные свойства максимум в течение девяти дней. На деревянных поверхностях ТОРС продержался четыре дня, на пластике — девять дней. Что касается БВРС, то на металлах и пластике он сохранял свои свойства до двух дней.

Среди коронавирусов есть вирус, который вызывает так называемую «простуду». Вирус этого типа держится на металлах до пяти дней, на хирургических перчатках — до восьми часов.

«Предполагается, что инфекционные свойства дольше всего сохраняется в слюне, экскрементах и других жидкостях», — отмечает профессор Осакского университета Синдзи Ямасаки (Shinji Yamasaki), который специализируется на борьбе с инфекцией. Также, по его словам, даже в сухих местах вирусы могут сохранять свои свойства от нескольких часов до нескольких дней.

Вероятность отсутствия зависимости от сезона

Стихнет ли инфекция с приходом нового сезона?

Коронавирусы, вызывающие простуду, обычно наиболее активны в зимний период, однако число больных новых коронавирусом в Сингапуре и других регионах, где лето круглый год, растет.

В ходе пресс-конференции 6 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула, что не известно, как меняется активность вирусов в зависимости от погоды. Она предупредила: ошибочно полагать, что новый коронавирус исчезнет летом, как это происходит с гриппом.

Основные пути заражения: воздушно-капельный и контактный

Как распространяется коронавирус? Основные пути заражения — это воздушно-капельный, при котором на человека попадают частички во время диалога, а также при кашле или чихании, и контактный, когда человек дотрагивается до инфицированного места, а затем этой рукой трогает глаза, рот и нос.

Чтобы предотвратить контактное заражение, важно хорошо мыть руки после касания ручек дверей на работе и в магазинах, поручней в транспорте и тому подобное.

ВОЗ призывает после касания поверхностей, на которых может быть вирус, не трогать глаза и рот, а тщательно мыть руки. Мылить необходимо тыльные части рук, кончики пальцев, пространство между ногтей и между пальцами. После этого смыть мыло проточной водой и вытереть насухо чистым полотенцем или бумажными салфетками. Также рекомендуется использовать в качестве антисептика для рук алкоголь.

Если у одного из членов семьи есть признаки коронавируса и приходится вместе пользоваться туалетом, ванной и другими помещениями, Японское научное общество природных загрязнений рекомендует дезинфицировать ручки дверей 0,05% раствором хлорноватистокислого натрия, который изготавливается разбавлением хлорсодержащего отбеливателя.

Для стирки полотенец и одежды, а также мытья посуды следует использовать обычные моющие средства. Необходимости делать это отдельно нет.

Кроме того, отмечается возможность заражения в закрытом пространстве жидкими частичками, находящимися в воздухе. Государственный экспертный совет Японии рекомендует проветривать помещения, по возможности открыв окна в противоположных сторонах.

Вирус также был выявлен в стуле. Важно тщательно мыть руки

Научный сотрудник Медицинского университета Кансай Нобуюки Мисима (Nobuyuki Mishima) отметил обнаружение нового коронавируса в стуле больных. По его словам, чтобы не распространять вирус, необходимо после посещения туалета тщательно мыть руки мылом и проточной водой.

«Нужно исходить из того, что на вашем теле постоянно присутствует вирус. Не следует трогать лицо, не помыв руки, а также употреблять пищу и напитки в поезде и других общественных местах», — подчеркивает научный сотрудник.

Верить в завтрашний день

На арене «Иокагама» отменили или перенесли различные мероприятия. Там установили вывеску с надписью «Мы верим в будущее». Концертный зал Studio Coast, расположенный в токийском районе Кото, транслирует этот посыл еще со времен землетрясения в Тохоку в 2011 году. Руководству арены «Иокагама» понравилось это послание, поскольку оно также затрагивает и новый коронавирус, поэтому в апреле на арене была установлена аналогичная вывеска.


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