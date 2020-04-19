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Дуда и Трамп обсудили сотрудничество Польши и США в борьбе с коронавирусом

  • 19.04.2020, 17:45
Дуда и Трамп обсудили сотрудничество Польши и США в борьбе с коронавирусом

Польша заинтересована в современных и быстрых американских тестах на коронавирус.

18 апреля президент Польши Анджей Дуда беседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о польско-американском сотрудничестве в период эпидемии коронавируса, SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, об участии НАТО в борьбе с коронавирусом и экономическом сотрудничестве, — сообщил «Польскому радио») глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

Что касается двустороннего сотрудничества, — отметил Кшиштоф Щерский, — были затронуты три темы. Во-первых, сотрудничество польских и американских исследовательских институтов в исследованиях вакцин и лекарств от коронавируса.

Во-вторых, вопрос современных, быстрых тестов на коронавирус, которые Польша хочет получить от США. Американская сторона открыта к такому сотрудничеству.

Третий вопрос касается отправки польской медицинской миссии в Чикаго, штат Иллинойс. Польские медики окажут поддержку местной службе здравоохранения, а также пройдут практику по лечению пациентов, инфицированных коронавирусом.


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