Литовский профессор рассказал, когда COVID-19 распространяется особенно активно 2 19.04.2020, 18:24

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Даумантас Матулис

Даумантас Матулис выделил несколько дней.

Профессор Вильнюсского университета, биохимик Даумантас Матулис сказал delfi.lt, в течение какого времени человек может быть источником заражения коронавирусом. Он ответил, когда, вероятнее всего, изменится ситуация с распространением вируса, и какова вероятность, что быстрые тесты покажут верный результат.

На вопрос, можно ли сказать, где конкретно люди чаще всего заражались коронавирусом, ученый назвал несколько мест массового скопления людей.

"Конкретных мест нет, я не могу сказать, но транспорт и массовые мероприятия, возможно, аэропорты, самолеты, рестораны – везде, где есть близкий контакт, конференции. Скорее всего, там вероятность заражения выше", – заметил профессор.

На вопрос, когда заболевший коронавирусом человек, опаснее всего для окружающих, профессор ответил, что самые опасные дни с 6 по 10. Он заверил, что здоровый человек не может быть носителем вируса.

"Выздоровевший точно не может заразить другого человека. Сейчас примерно предполагают, что через 30 дней тело очищается от вируса. А заразен человек с 2 по 14 день с момента заражения, а самые опасные дни с 6 по 10. Это самый активный цикл, но это не означает, что в другие дни человек не является переносчиком вируса", – сказал биохимик.

Матулис сказал, что примерно через неделю литовцы увидят, удалось ли им обуздать ситуацию на Пасху.

"Через неделю увидим, нет ли дополнительных скачков, может они не будут большими, однако очаги все равно будут. Достаточно одного больного, и появляется очаг. Это будет нам дорого стоить, ведь придется продлевать карантин. Это нам несподручно",– сказал собеседник.

"Хотелось бы верить, что ситуацию обуздали. Возможно, больших очагов не будет, но помните, что каждый зараженный, если не знает, что он болен, распространяет вирус дальше, поэтому ситуация неопределенная. Так время затягивается – 10 дней один, 10 дней - другой человек", - сказал Матулис.

Что касается быстрых тестов, профессор сказал, что слепо им верить нельзя.

"Надо думать, что их точность составляет около 70% – не больше, а может даже меньше. Возможно такое, что они не показывают заражения, а иногда бывает наоборот – тест положительный, а человек здоров", – сказал профессор.

На вопрос, можно ли заразиться через ботинки, на которые попали частички мокроты больного человека, оставленные в коридоре, если хозяин дома ходит босиком, Матулис ответил, что это практически невозможно.

"Нет, поскольку через кожу вирус не проходит, а кожа на ногах толстая, поэтому так заразиться было бы сложно, но если вы почешете эту ногу, а потом засунете палец в нос или в рот, то теоретически заразиться возможно. Есть вероятность, что вирус осядет на одежду, на обувь, но чтобы заразиться, надо эту зараженную поверхность засунуть глубоко в нос", – заверил профессор.

На вопрос, может ли бессимптомно переболевший коронавирусом человек в будущем столкнуться с какой-либо проблемой, профессор сказал, что скорее всего - нет.

"Если не было никаких симптомов, то вред минимальный. Но нельзя быть уверенным на 100% – иногда кажется вот чуть-чуть покашлял, был понос, но ведь органы могли быть поражены. Но, конечно, это для более тяжелых случаев", – сказал профессор.