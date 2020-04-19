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Министры здравоохранения «Большой двадцатки» обсуждают борьбу с коронавирусом

  • 19.04.2020, 18:39
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Министры здравоохранения «Большой двадцатки» обсуждают борьбу с коронавирусом
Фото: Getty Images

Совещание проходит в виртуальном режиме.

Министры здравоохранения «Большой двадцатки» в воскресенье проводят виртуальное совещание, посвященное выработке совместных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии, передает «Голос Америки».

К членам «двадцатки» присоединятся лидеры из Испании, Сингапура, Иордании и Швейцарии, а также международных и региональных организаций, включая ВОЗ и Всемирный банк, говорится в отдельном заявлении «Большой двадцатки».

Саудовская Аравия в настоящее время выполняет в «Большой двадцатке» председательские функции.


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