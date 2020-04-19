Число заболевших COVID-19 в мире достигло 2,3 миллиона 2 19.04.2020, 20:17

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ВОЗ заявила об отсутствии свидетельств того, что у переболевших развивается иммунитет к коронавирусу.

Число инфицированных коронавирусом во всем мире выросло до 2,3 миллиона. Количество новых случаев заболевания в США неуклонно растет, но несколько других стран сообщают о снижении этого показателя, передает «Голос Америки».

Ресурсный центр Университета Джонса Хопкинса по коронавирусу сообщил, что в США зарегистрировано более 735 тысяч заболевших, около 40 тысяч человек скончались. Страна стала эпицентром пандемии, которая началась в Китае в конце прошлого года.

Китай в воскресенье сообщил о 16 новых случаях.

Южная Корея, где произошла одна из первых крупных вспышек за пределами Китая, сообщила лишь о восьми новых случаев инфицирования – впервые за несколько месяцев этот показатель стал выражаться однозначным числом.

ВОЗ заявила в воскресенье, что «нет свидетельств», что люди, перенесшие COVID-19, стали невосприимчивы к вирусу, что разрушило надежды на создание теста на антитела к данному коронавирусу.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 163 человека, у которых был коронавирус, инфицировались повторно.

На фоне глобальной пандемии певица Леди Гага организовала двухчасовой виртуальный концерт «Единый мир: вместе дома», в котором приняли участие самые разные знаменитости, выступившие с посланием надежды.

Группа Rolling Stones, Стиви Уандер, певица Лиззо, телеведущие Опра Уинфри и Стивен Кольбер были среди популярных фигур, которые приняли участие во всемирной телепрограмме в субботу, посвященной медицинским работникам, сражающимся с инфекцией, зачастую с большим риском для жизни.

Звезда индийского кино Шахрух Хан, китайский пианист Лан Лан и нигерийский певец Бурна Бой также вошли в число участников концерта со всего мира.

Мероприятие было спланировано некоммерческой организацией Global Citizen («Гражданин мира») и ВОЗ.

Тем временем группа из 13 стран призвала к глобальному сотрудничеству для смягчения экономических последствий коронавирусной пандемии, поскольку число инфицирований и летальных исходов продолжает расти во всем мире.

В совместном заявлении этих стран, в число которых вошли Великобритания, Индонезия, Германия, Сингапур, Турция и Канада, говорится: «Крайне важно, чтобы мы сотрудничали ради спасения жизней людей и их средств к существованию».

Группа, которая также включает Италию, Бразилию, Францию, Мексику, Южную Корею, Марокко и Перу, пообещала «работать со всеми странами для координации мер в области здравоохранения, путешествий, торговли, экономики и финансов, чтобы свести сбои к минимуму и восстановиться, став сильнее».

Экономическая комиссия ООН для Африки заявила, что пандемия может унести жизни 300 тысяч жителей континента до конца года. По оценкам ВОЗ, на сотни миллионов жителей 41 страны Африки приходится меньше 2 тысяч аппаратов ИВЛ, и это усиливает опасения, что хронический дефицит этого оборудования и других важных материалов может иметь катастрофические последствия.