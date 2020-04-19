Витебчанин с коронавирусом: Сначала был один в палате, но потом больницу заселили по полной 19.04.2020, 22:00

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Георгий Корженевский

Белорусские врачи работают честно и самоотверженно.

Витебский журналист и культуролог Георгий Корженевский на днях вышел из инфекционной больницы, где две недели лежал с пневмонией, передает «Радыё Рацыя».

Тест на коронавирус также был положительным. Болезнь поразила его за границей: в течение нескольких дней он буквально жил на автобусной станции в Лиссабоне, ожидая возможности выехать в Польшу, где он работал последние несколько лет. Потом пришлось лететь в Минск с пересадкой в Амстердаме. Но в белорусском аэропорту тест на коронавирус не сделали, и температура не измеряли, потому что он прилетел из страны, которая не была указана как опасная. Зато дали памятку с советами провести две недели в самоизоляции. Через четыре дня поднялась температура, пришлось вызвать скорую помощь и ехать в больницу, рассказывает Георгий Корженевский:

- Я был один в палате, но потом палаты заселили «по полной программе». Я сразу сдал тест, но результат стал известен где-то на 5-й день. Врачи пытались размещать людей в палаты по диагнозам и симптомам, но это не всегда удавалось, потому что результаты теста не были сразу известны.

Спустя две недели и два отрицательных теста на коронавирус Георгий Корженевский был выписан. По его словам, врачи работают честно и самоотверженно. Но позиция руководство страны крайне легкомысленная: подготовка к параду 9 мая, футбольный чемпионат и субботники противоречат основным требованиям безопасности во время эпидемии.