Бобруйчанка: На бывшей обувной фабрике вспышка коронавируса 19.04.2020, 21:17

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Неделю назад в больницу попала одна из сотрудниц предприятия.

Одновременно с молчанием властей, читатели рассказывают СМИ о том, что происходит в городе. Так, в «Бобруйский курьер» обратилась работница ООО «ПТК Модерам-Запад» – филиала российской компании, который работает на базе бывшей обувной фабрики.

Галина (имя изменено по просьбе работницы) рассказала, что неделю назад в больницу с пневмонией попала сотрудница одного из цехов. Женщине 45 лет. Позже, по словам Галины, у коллеги был подтверждён коронавирус. Где она могла заразиться – непонятно. За границу женщина не ездила, с заболевшими не общалась.

Информацию о госпитализации работницы подтвердил директор бобруйского филиала «Модерам-Запад» Лебединский Дмитрий.

Он рассказал, что на самоизоляцию отправили двух контролёров, а также некоторых других работников, которые контактировали с заболевшей. У них взяты анализы. Необходимость дальнейших мер будет рассматриваться после результатов. Пока что проведена дезинфекция помещений, все рабочие обеспечены антисептиками, масками и перчатками, заверил Дмитрий Анатольевич.

Обратившаяся к журналистам Галина рассказала, что дезинфекцию проводили сразу, как узнали про положительный тест у работницы. Но обрабатывали далеко не все помещения.

«В цехах вообще никто ничего не трогал, уборщица тогда в первые дни пару раз дверные ручки протёрла и всё, – говорит Галина. – А больше никто ничего не делает…».

По поводу масок работница поведала, что выдали всего две штуки за две недели. В то же время антисептиков хватает в цехах, это правда.

Галина говорит, что у всех работников остались большие вопросы насчёт тех, кого отправили по домам и кого оставили на рабочем месте. Работники, мол, считают, что изолированы были не все и далеко не самые «главные» контакты. Продолжают работать наладчики, которые часто общались с заболевшей, в том числе и в прошлую пятницу (женщину забрали в больницу в субботу).

Результаты анализов у контактов 1 уровня пока неизвестны, производство продолжает работу в прежнем режиме.