«Все очень плохо, много людей с пневмониями» 2.04.2020, 8:59

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Фото: onliner.by

Врачи сообщили журналистам о 1000 госпитализированных в Витебске.

В СМИ все чаще появляются многочисленные сообщения о переполненных витебских больницах. Читатели пишут в редакции изданий о том, что уже пять больниц города перепрофилированы под прием пациентов с пневмонией. Журналисты onliner.by отправились туда, чтобы своими глазами увидеть ситуацию.

В приходящих в издание письмах, кроме инфекционной, фигурировали еще пять больниц. Это кожвендиспансер, туберкулезный диспансер, Витебская городская клиническая больница №1, областной специализированный центр, а также больница скорой помощи. Журналисты проехали по всем и опубликовали репортаж:

«Первое место, куда мы отправились, — это Витебский областной клинический специализированный центр, что по улице Некрасова, 10. Сейчас проход на территорию центра закрыт. Нас встречает охранник в маске-респираторе.

По его словам, раньше в центре лечили пациентов с различными заболеваниями, сейчас основная масса — больные с различными воспалениями легких. Правда, сколько их, на каких этажах, он не знает.

Просим поговорить с руководством, охранник уходит в бытовку звонить. А в это время появляется стройная женщина в маске. Выясняется, что она работает в центре и возвращается домой с суток.

— Все очень плохо, очень много людей с пневмониями разной степени тяжести, — говорит она и убегает.

В этот момент выходит охранник и говорит, что руководство не будет комментировать ничего и мы должны обратиться в Минздрав. Сколько больных с пневмониями сейчас здесь, неизвестно.

После этого мы отправились в Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии. Небольшое здание по улице Богдана Хмельницкого, 9. Скорых нет, скопления людей — тоже. Медработники отвечают, что к ним в диспансер пациентов с воспалением легких не отправляют. По крайней мере, они о таком не слышали.

Направляемся в Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На территории нас встречают двое молодых сотрудников больницы.

— Вам с этим вопросом нужно к главврачу, приказа еще не было свозить пациентов к нам, — услышав наши вопросы, говорят медики, которых мы встретили на территории. Они отводят нас к руководству.

— Они все в терапевтическом корпусе, министра встречают, — говорят в администрации. Напомним, Лукашенко заявил, что направил министра здравоохранения в Витебскую область, чтобы разобраться в ситуации.

Идем в терапевтический корпус, на двери которого висит объявление, что вход только для персонала. На входе нас встречает начальник медицинской части.

— А вы куда? Министра здесь нет, мы вообще оnliner не вызывали. Уходите отсюда, у нас прием пациентов, вот мы тут перепрофилируем корпус. Что вы не знаете, какая ситуация сейчас в стране?

Мы ушли из отделения. Возле терапевтического корпуса пробыли около часа. Ни министра, ни скорых с пациентами — никого.

Витебская городская клиническая больница №1. В приемном отделении больницы сейчас идет ремонт, но оно не закрыто. Можно спокойно попасть внутрь.

Возле кабинета десять человек, из них четыре пациента. Врачи в полной экипировке: специальных костюмах, респираторах и перчатках. Пациенты в основном в масках. Врачи скорой, которые привозят пациентов, разговаривать с журналистами отказываются.

Звоним в приемное отделение по телефону под видом пациента и выясняем, что да, действительно, больных с воспалениями легких везут в больницу активно, так же активно заполняется и «железнодорожная» больница на Некрасова, 10. Дозвониться до главного врача, чтобы с ним пообщаться, увы, не удалось.

Сколько пациентов с воспалениями сейчас находится в первой городской больнице, к сожалению, неизвестно. За полчаса, которые мы провели возле больницы, к приемному отделению приехали две скорые.

В Витебском областном противотуберкулезном диспансере заведующий диспансерным отделением Евгений Клишо говорит, что на данный момент приказа по перепрофилированию коек в диспансер не поступало. Между тем еще в январе прошлого года третий и четвертый этажи диспансера были отданы под пульмонологическое отделение Витебской центральной городской клинической больницы.

— Это было сделано еще в январе прошлого года, когда коронавируса не было. Причина — капитальный ремонт, — отмечает Евгений Клишо. — С того времени они здесь и находятся. Вот и вся история.

В торце здания туберкулезного диспансера находится пункт сдачи анализов на коронавирус. Там дежурит два человека в полной защите. Правда, сказать, сколько в день они берут анализов на коронавирус, там не смогли.

— Сам пункт работает с марта, а мы здесь первый день работаем, поэтому ничего сказать не можем, — говорят они.

Возле туберкулезного диспансера находится Витебская областная инфекционная больница. Попасть на территорию невозможно, а для связи с руководством охранник предлагает позвонить ему в приемную, но тщетно.

Со второй стороны два охранника говорят, что в целом ситуация в «инфекционке» «не такая уж и страшная».

— Мы вон сами без масок ходим, это все паника, — машут руками они, и непонятно, то ли шутят, то ли серьезно так считают.

В то же время ситуация с коронавирусом беспокоит витеблян и в онлайне. Шестикурсница местного медицинского университета сообщает в своем Instagram, что в городе зарегистрировано 756 пациентов с пневмонией.

— Коронавирусные они или нет, никто не знает, потому что просто закончились тест-системы. Ну и хорошая новость в этом отношении: наша кафедра инфекционных болезней разработала собственные тест-системы. Буквально с завтрашнего дня они начнут свою работу. Будут обследовать большое количество людей, студентов, и число коронавирусных пациентов будет более-менее точным и ясным. Надеюсь, эта информация появится в СМИ и мы все узнаем реальные цифры пациентов с коронавирусом, — говорит она в своих сториз.

Наши источники в медицинских кругах Витебска в понедельник говорили, что число заболевших пневмонией в городских больницах сейчас составляет около 1000 человек. Но подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. Напомним, этот и еще шесть важных вопросов мы задали Министерству здравоохранения. Но ответов не получили».