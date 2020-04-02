Коронавирусом в мире заразился почти миллион человек
- 2.04.2020, 9:08
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Умерло с начала пандемии более 47 тысяч.
На данный момент в мире коронавирусом заразились 936 237 человек. Умерло с начала пандемии 47 249.
Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.
За последние сутки в мире заразилось 76 872 человека. Больше всего заразилось в США — 26 473 человека.
За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 890 человек.
Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 049 человек. Затем идут Испания (923), Италия (727), Великобритания (563), Франция (509).