Коронавирусом в мире заразился почти миллион человек 2.04.2020, 9:08

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Умерло с начала пандемии более 47 тысяч.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 936 237 человек. Умерло с начала пандемии 47 249.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 76 872 человека. Больше всего заразилось в США — 26 473 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 890 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 049 человек. Затем идут Испания (923), Италия (727), Великобритания (563), Франция (509).