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Нидерландцы и латышки оказались самыми высокими на планете

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  • 2.04.2020, 10:15
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Нидерландцы и латышки оказались самыми высокими на планете
Фото: varlamov.ru

Пятерка лидеров состоит только из европейцев.

Мужчины из Нидерландов и женщины из Латвии оказались самыми высокими на планете. Средний рост нидерландцев составляет 182,5 сантиметра, а латышек – почти 170 сантиметров. Таковы данные исследования международного объединения NCD Risk Factor Collaboration, собравшего данные о среднем росте мужчин и женщин в мире с 1896 года, пишет «Европульс».

Больше века самыми высокими людьми на планете в среднем были шведы, затем норвежцы, американцы, эстонцы и канадцы (ростом они были в среднем от 170 до 172 сантиметров). Сейчас же пятерка лидеров состоит только из европейцев: следом за нидерландцами идут бельгийцы, эстонцы, латыши и датчане (средний рост датчан сейчас — 181 сантиметр).

Та же картина у женщин: 100 лет назад в топ-5 входили шведки (160 сантиметров в среднем), норвежки, исландки, американки и жительницы острова Самоа (158 сантиметров). Сегодня в топ-5 входят жительницы Нидерландов, Эстонии, Чехии и Сербии (рост сербок в среднем — 168 сантиметров).

Россиянки заняли 23-е место (их средний рост составил 165 сантиметров), а россияне – 42-е место с результатом 176,5 сантиметра.

В среднем рост человека увеличился на 10 сантиметров за последнее столетие. Это связано с улучшением условий жизни, в первую очередь лучшим питанием детей и беременных женщин. Есть страны, в которых рост оказался незначительным, но ни в одной стране мира средний рост жителей не снизился.


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