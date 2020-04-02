Преступление власти: в Гомеле вспышка коронавируса после первенства Беларуси по гимнастике 9 2.04.2020, 10:46

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Фото: Яндекс.Карты

Тренеры детской спортивной школы заразились COVID-19.

В Гомеле — два новых официально подтвержденных случая коронавируса. COVID-19 выявили у тренеров специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 4 по спортивной гимнастике и акробатике. Сейчас в больницах Гомеля почти весь тренерско-преподавательский состав учреждения и их воспитанники: всем сделали тесты, теперь ждут результатов. Один из тренеров, у которого подтвердился COVID-19, рассказал tut.by, где и как мог заболеть.

Александр (по просьбе собеседника имя изменено. — Прим. TUT.BY) рассказывает, что первые симптомы у него появились еще в прошлый понедельник, 23 марта.

— Сначала была боль в груди, потом появился сухой кашель, поднялась температура, — описывает свое состояние мужчина.

Сначала он вызвал на дом врача. Тот прописал антибиотики, но лучше от них мужчине не становилось. В воскресенье, 29-го, стало совсем невмоготу, и Александр вызвал скорую. Его отвезли в городскую клиническую больницу № 1, там положили в обычную палату. В этот же день взяли анализ на коронавирус.

— В 12 дня [понедельника] пришел положительный результат. Раньше я лежал в палате с мужчиной, его сразу куда-то перевели. Меня оставили одного, а ночью в специальном коконе перевезли в инфекционную больницу. Сюда же затем привезли жену и семилетнюю дочь.

Вскоре Александр узнал, что положительный тест на коронавирус также и у его коллеги — другого тренера.

Всех контактировавших с заболевшими тренеров и воспитанников ДЮСШ положили в областной онкодиспансер, который переоборудовали под инфекционное отделение.

Напомним, три недели назад у спортсмена этой же ДЮСШ диагностировали коронавирус. Парень вернулся с соревнований этапа Кубка мира по акробатике в Португалии, после которых и заболел. Кстати, он уже вылечился, 27 марта его выписали из больницы.

Тренер уверен, что заразился не от спортсмена: ни он, ни коллеги не контактировали с парнем — просто не успели. Ведь практически сразу после прилета тот попал в больницу и в школу даже не заходил.

Зато с 11 по 14 марта на базе ДЮСШ проходило первенство республики по гимнастике. Команды съезжались со всей страны, участников было много. Именно после этих соревнований, говорит Александр, стали болеть и тренеры, и дети. Многие ушли на больничный — как, например, второй тренер, у которого диагностировали коронавирус, но прежде поставили пневмонию.

Александр не теряет оптимизма и убежден, что все закончится для него хорошо. Эту уверенность, говорит мужчина, ему внушает работа врачей и медперсонала.

— Санитарные службы оперативно работают: сразу же меня опросили про все контакты. Вплоть до того, в какой магазин я ходил и в какой кассе рассчитывался в дни до болезни. Врачи и в первой больнице, и здесь большие молодцы, делают свою работу четко и очень внимательно относятся к пациентам. Наплыв сейчас везде серьезный, но никто не жалуется. Они — настоящие герои. Обязательно об этом напишите, — просит тренер.