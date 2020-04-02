Митрополит Павел пролетел над Беларусью на самолете за $5 миллионов 41 2.04.2020, 16:23

8,510

Посмотрите схему маршрута.

2 апреля с 9 до 12 часов митрополит Павел пролетел над Беларусью с главными святынями - почитаемыми копиями креста преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также крестом-мощевиком, с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции. О планах такого полета рассказал еще перед вылетом пресс-секретарь белорусского экзархата Сергей Лепин, передает «Радыё Свабода».

«Полет произойдет, если погода или другие обстоятельства будут в порядке», - сказал он.

Как сообщает сайт Flightradar, митрополит Павел воспользовался услугами белорусской компании BySky, у которой можно арендовать легкие одномоторные самолеты бизнес-авиации. По данным сайта, полет вдоль белорусской границы проходил на самолете швейцарской марки Pilatus (модель PC-12 / 47E, стоимостью около 5 миллионов долларов). В кампании отказались комментировать тот факт, что их самолеты облетели границы страны, а также возможные расходы на такой маршрут.

Эксперт оценил коммерческую стоимость такого полета в сумму «до 5000 долларов». Однако цена таких услуг зависит от многих факторов, кроме того, такие рейсы могут выполняться на особых условиях заказа.

По данным сайта flightradar24 следует, что митрополит облетел все областные центры, средняя высота полета составила примерно 3,5 км. Часть страны (например, Ошмянский, Островецкий и Сморгонский районы) осталась вне трассы.