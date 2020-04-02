Минздрав: В Беларуси 304 случая заражения коронавирусом 15 2.04.2020, 16:50

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Даже официальные цифры министерства начали расти.

Минздрав сообщил, что 304 человека инфицированы коронавирусом с начала вспышки. Согласно цифрам, которые приводит министерство, 254 человека находится на стационарном лечении, 46 выздоровели, 4 умерли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.