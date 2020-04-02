Коронавирус в Польше: 2692 человека заражены 1 2.04.2020, 20:08

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Дезинфекция на Западном вокзале в Варшаве

Фото: PAP/Leszek Szymański

51 человек скончался.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 79 новых случаях заражения коронавирусом. Еще семь человек скончались, передает «Радио Польша».

Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич выступил на пресс-брифинге: «На данный момент 450 человек находятся в тяжелом состоянии. Вообще в больницах находится около 1300 человек, которые занимают кровати в больницах. В общей сложности в больницах насчитывается 10 тыс. кроватей, в том числе 1300 кроватей, подключенных к респираторному оборудованию».

Войцех Андрусевич сообщил, что Польше госпитализировано около 40 пациентов до 18 лет. Их состояние хорошее.

За сутки в Польше было проведено более 5300 тестов, - сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Возможности лабораторий позволяют проводить около 7 тысяч тестов в сутки и систематически увеличиваются. Представитель ведомства добавил, что в отчеты не включены так называемые быстрые тесты, которые проводятся в инфекционных больницах.

Всего в Польше коронавирусом инфицированы 2692 человека, 51 из которых скончались.