Коронавирус обнаружили в приемной администрации Лукашенко

Коронавирус обнаружили в приемной администрации Лукашенко82
- 20.04.2020, 9:06
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Тест работника администрации на COVID-19 дал положительный результат.
Лукашенко вновь высказывался по теме коронавируса в ходе посещения церкви в Смолевичском районе. После речи в храме он побеседовал с настоятелем, фрагмент разговора показали в эфире телеканала ОНТ.
"Большая проблема у нас с тестированием. Сегодня протестировали – больной, пошли – здоровый", - высказался Лукашенко.
В этот момент ближе к Лукашенко подошел руководитель его администрации Игорь Сергиенко.
"О, живой! У него в приемной человек заболел", - заявил Лукашенко.