Коронавирус обнаружили в приемной администрации Лукашенко 82 20.04.2020, 9:06

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Тест работника администрации на COVID-19 дал положительный результат.

Лукашенко вновь высказывался по теме коронавируса в ходе посещения церкви в Смолевичском районе. После речи в храме он побеседовал с настоятелем, фрагмент разговора показали в эфире телеканала ОНТ.

"Большая проблема у нас с тестированием. Сегодня протестировали – больной, пошли – здоровый", - высказался Лукашенко.

В этот момент ближе к Лукашенко подошел руководитель его администрации Игорь Сергиенко.

"О, живой! У него в приемной человек заболел", - заявил Лукашенко.