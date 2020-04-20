Стало известно, кого госпитализировали «скорые» в Гродно 7 20.04.2020, 10:23

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Вспышка COVID-19 обнаружена в местной гимназии.

Вчера Telegram-канал "Баста!" публиковал фото и информацию из Гродно о том, что "скорые" забирали людей на улице Дзержинского. Позже стало известно, что госпитализированы несколько человек, которые являются контактами первого уровня. Сегодня читатели сообщили нам о том, что очаг коронавируса обнаружен в гимназии №6, расположенной по адресу улица Дзержинского, 103/2.

"Уважаемые родители, за два дня в нашей гимназии обнаружено два случая короновируса, - написала директор гимназии в родительском чате. - Заболели родители, у детей взяты анализы. Дети с температурой и кашлем, несмотря на возраст! В гимназию завтра они не придут.

В одной семье признак проявился на 12 день. Еще чуть-чуть, и ребёнок мог прийти в школу. Я вас очень прошу не отправлять детей в школу из тех семей, в которых есть хоть мало-мальская вероятность общения с больными, контактами первого или второго уровней, приезжими, работающими с иностранными гражданами. Проявите гражданский долг и ответственность! Речь идёт об общей безопасности, которая зависит от Вашей мудрости, грамотности и ответственности! Не останьтесь равнодушными! Подумайте о себе и своих близких!"

"Минимум два случая в гимназии №6 в Гродно. Сегодня дети придут в зараженную школу, при этом, у одного ребенка коронавирус был выявлен на 12 день. Он, будучи вирусоносителем, посещал гимназию", - пишет житель Гродно.

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