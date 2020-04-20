«Белгипродор» стал новым очагом коронавируса в Минске 6 20.04.2020, 10:40

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Фото: Яндекс.Карты

Сотрудники несколько недель просили руководство перевести их на удаленную работу.

Государственное предприятие «Белгипродор» стало новым очагом коронавируса в Минске. По словам читателей, зараженные есть почти во всех отделах, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Очень много зараженных оказалось на «Белгипродоре», который находится в Минске на улице Сурганова. Сотрудники постоянно пользовались общественным транспортом, метро. Предприятие - в самом центре Минска.

Сотрудники требовали перевести их на удаленную работу, так как это проектная организация, без проблем можно работать из дома. Руководство неделями отказывалось принимать заявления, просто не брало в руки.

Потом люди начали писать заявления целыми коллективами. И лишь через три недели им разрешили брать отпуска за свои счет.

Потом оказалось, что зараженные есть почти в каждом отделе предприятия. Проверяли контакты первого уровня - все тоже заражены. Заболели и некоторые начальники отделов, которые сами были против удаленки и не давали отпуска за свой счёт», - пишет сотрудник «Белгипродора».

«Есть на «Белгипродоре» зараженные, есть контакты, - сообщили нам источники в Центре гигиены и эпидемиологии Советского района Минска, на территории которого находится предприятие. - Взяли на учет, проводили дезинфекцию».

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