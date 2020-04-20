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Видеофакт: жители Бреста скандируют «Лукашенко, уходи!»

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  • 20.04.2020, 12:42
  • 2,710
Видеофакт: жители Бреста скандируют «Лукашенко, уходи!»

Горожане вышли на марш протеста против завода АКБ.

В воскресенье около четырех сотен горожан вышли на центральную площадь Бреста на марш протеста против завода АКБ.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на котором слышно, как люди вчера в Бресте кричали: «Лукашенко уходи».

Также участники марша громко скандировали «Нет геноциду!» и «No pasaran – стоп, таракан!».

Большинство людей пришло в масках и старалось соблюдать противоэпидемическую дистанцию.

Напомним, Брестчане уже два года протестуют против запуска завода аккумуляторных батарей, который построен возле города с нарушением норм безопасности. Каждое воскресенье в областном центре проходят акции с требованием закрыть вредное производство.


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