Видеофакт: жители Бреста скандируют «Лукашенко, уходи!» 2 20.04.2020, 12:42

2,710

Горожане вышли на марш протеста против завода АКБ.

В воскресенье около четырех сотен горожан вышли на центральную площадь Бреста на марш протеста против завода АКБ.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на котором слышно, как люди вчера в Бресте кричали: «Лукашенко уходи».

Также участники марша громко скандировали «Нет геноциду!» и «No pasaran – стоп, таракан!».

Большинство людей пришло в масках и старалось соблюдать противоэпидемическую дистанцию.

Напомним, Брестчане уже два года протестуют против запуска завода аккумуляторных батарей, который построен возле города с нарушением норм безопасности. Каждое воскресенье в областном центре проходят акции с требованием закрыть вредное производство.