Видеофакт: жители Бреста скандируют «Лукашенко, уходи!»2
- 20.04.2020, 12:42
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Горожане вышли на марш протеста против завода АКБ.
В воскресенье около четырех сотен горожан вышли на центральную площадь Бреста на марш протеста против завода АКБ.
Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на котором слышно, как люди вчера в Бресте кричали: «Лукашенко уходи».
Также участники марша громко скандировали «Нет геноциду!» и «No pasaran – стоп, таракан!».
Большинство людей пришло в масках и старалось соблюдать противоэпидемическую дистанцию.
Напомним, Брестчане уже два года протестуют против запуска завода аккумуляторных батарей, который построен возле города с нарушением норм безопасности. Каждое воскресенье в областном центре проходят акции с требованием закрыть вредное производство.