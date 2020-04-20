Коронавирус в Беларуси: на карте заражений появились новые города

Коронавирус в Беларуси: на карте заражений появились новые города1
- 20.04.2020, 12:48
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География пандемии расширяется.
Корнавирус охватывает новые города Беларуси. Зафиксированы первые случаи заражения в Жабинке, Наровле, на Белорусском автомобильном заводе в Жодино, в исправительной колонии №16 в Горках, в медицинских учреждениях, пишет Telegram-канал "Баста!".
Брестская область, Жабинка
"Три подтвержденных случая коронавируса, один из них - ребенок 2.5 года. Еще двое лечатся "на дому", их отказались госпитализировать. Очень много контактов первого уровня", - пишет читатель из Жабинки.
Брестская область, Кобрин
"Коронавирус подтвержден у милиционера из Кобринского РУВД, а также у одного из осужденных "химиков", - сообщает источник в РУВД.
Брастская область, Давид-Городок
"В инфекционном отделении Столинской центральной районной больницы находятся два медика с СOVID-19. Они работали в поликлинике Давид-Городка Столинского района.
Гомельская область, Наровля
"В Наровле зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом - у женщины пенсионного возраста. Она обратилась за медицинской помощью и госпитализирована в областную больницу. Контакты первого уровня ожидают результатов тестов, они тоже госпитализированы. Контакты второго уровня находятся на самоизоляции под наблюдением", - сообщает подписчик из Наровли.
Гродненская область, Волковыск
По официальным данным первый случай СOVID-19 на территории Волковысского района зарегистрирован 17 апреля. Говорят, что завозной. Но уже до этого в районной больнице было очень много людей с "пневмонией", - пишет читатель из Волковыска.
Минская область, Жодино
"Сотни работников Белорусского автомобильного завода - на больничном, это официально. ОРВИ, пневмонии, все как обычно. Глава профсоюза уже две недели с температурой 39", - пишет житель Жодино.
"У нас 15 человек забирали с подозрением на коронавирус. На заводе очень много с температурой обращаются в медпункт", - пишет сотрудник БелАЗа.
Минская область, Стародорожский район
"В агрогородке Языль проводятся профилактические мероприятия из-за роста заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. Есть случаи среди местных. Медики официально требуют от жителей Стародорожского района не ездить в Языль", - пишет жительница Стародорожского района.
Минская область, Копыльский район
"Деревня Калиновка-1. Копыльская вспомогательнпя школа-интернат. Короновирус подтвержден у двух кочегаров, оба госпитализированы в Копыльскую ЦРБ с пневмониями, их семьи изолированы как контакты первого уровня", - пишет жительница Копыльского района.
Минская область, Дзержинск
"15 работниц ОАО "Элиз" госпитализированы с пневмониями, у некоторых подтвержден короновирус. В Дзержинском районном центре гигиены и эпидемиологии СOVID-19 подтвержден у уборщицы, всех распустил за свой счет", - сообщает читатель из Дзержинска.
Могилевская область, Горки
"Горки, ИК-16, 18 апреля в 20.40 "скорая" забрала осужденного. Его вывели в маске и увезли в больницу", - сообщает подписчик.
"Из исправительной колонии №16 забирали двоих человек, работников. По заключенным информации очень мало, но то, что зараженные тоже есть – это факт. Об этом сами сотрудники говорят. У всех, конечно же, ОРВИ. Колония на карантине, передачи, свидания запрещены", - пишет житель Горок.
Могилевская область, Бобруйский район
"В больнице деревни Телуша Бобруйского района у одной из работницы выявлен СOVID-19. Из-за этого в больнице не смогли оказать помощь моей соседке с гипертоническим кризом", - пишет жительница Бобруйского района.
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