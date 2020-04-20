Медик из Израиля: Если Лукашенко считает, что коронавируса нет, это не означает, что его нет 3 20.04.2020, 13:17

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Глава ассоциации медцентров МЕДЕС рассказал, как в стране борются с пандемией.

Руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман рассказал в интервью сайту gordonua.com, как в этой стране борются с коронавирусом.

— Можете рассказать, что происходит с пациентами? Мы знаем, что пневмония может быть осложнением и при гриппе. Есть ли значительное отличие пневмонии при коронавирусе?

— У нас в клинике недавно умерла 40-летняя пациентка. Так что не нужно недооценивать ситуацию. Эта болезнь касается не только бабушек. Да, дети практически не болеют или переносят вирус в легкой форме. Но в реальности никто не застрахован. Болезнь развивается непредсказуемо. Мы даже не знаем, какие в дальнейшем могут быть последствия для здоровья людей, перенесших коронавирус, может ли это спровоцировать другие заболевания.

Вопросов без ответов много, потому что это новый вирус. Он отличается тем, что заболевание быстро прогрессирует. И не надо сравнивать с гриппом. При гриппе такого стремительного ухудшения мы не наблюдаем. Даже если появляются осложнения, все происходит совсем не так. И от гриппа хотя бы есть прививка. Надеемся, скоро появится и прививка от коронавируса. В Израиле активно работают над ее созданием, и мы ждем, что это произойдет примерно через полгода.

— Какое лечение для заболевших?

— Это вирусное заболевание. Даже наши инфекционисты признаются, что терапии нет. Я спрашиваю: «Ты назначаешь лечение, в которое не веришь?» Он отвечает: «Я надеюсь».

Хочу напомнить всем: не нужно покупать никаких профилактических препаратов. Антибиотики тоже не нужны, потому что это не бактериальный процесс, а вирусный. От вирусов нет антибиотиков. Не нужно тратить деньги и покупать что попало. В тяжелых случаях в условиях стационара проводится очень серьезное лечение. Все, что вы можете делать для профилактики, — переждать эпидемию дома.

— У нас многие считают, что можно лечиться чесноком, имбирем, перекисью водорода…

— Жуть. Как и вся конспирология вокруг пандемии. Это все — глупости.

— Что такое карантин в Израиле?

— У нас обеспечением всех карантинных мероприятий занимается армия, потому что только она может реализовать такие большие проекты. У нас все очень строго.

На днях моя знакомая вышла вниз к подруге, которая к ней приехала, и получила штраф почти 150 долларов.

Можете не верить в карантин и выступать против него. Но приведу такой пример. Мы заметили, что среди не соблюдающих карантин людей количество заражений в пять-шесть раз выше. У нас не придерживались карантина религиозные люди и арабское население. Примерно 30% населения страны — это ортодоксальные евреи. Сложно было им сказать: не молитесь, не ходите в синагогу. Им же святые книги говорят: каждый день молись, ходи в синагогу, не ленись, соблюдай традиции… Представляете, какой это конфликт! За всю историю человечества такое происходит впервые. И вот они не соблюдали карантин. Каков итог?

Только цифры. В Тель-Авиве на почти 436 тысяч населения приходится 450 людей с коронавирусом. Рядом расположен Бней-Брак. Это ультра-ортодоксальный город. У них своя иерархия. Они даже в полицию не жалуются, потому что у них свой раввинат, свой суд. У них на 186 тыс. населения почти 3 тысячи заражений. Вот насколько этот чертов карантин важен! Это не шутки.

— У нас, к слову, церкви закрывать пока не собираются…

— Это очень опасно. Евреи не менее религиозны, чем христиане. Но у нас к этому вопросу подошли радикально. Закрыты все синагоги, храмы, мечети. Ортодоксальные евреи и мусульмане сопротивлялись карантину до последнего. Но неделю назад в районы их компактного проживания заехал спецназ, навел порядок — и полностью закрыли районы и города, где были повышены показатели заболеваемости. Даже в Иерусалиме введен комендантский час.

— Что такое комендантский час у вас?

— Никто не может выходить из дома вообще. Ни под каким предлогом. У нас сейчас Песах — праздник, который длится неделю. И все это время — комендантский час.

— Есть президенты, вроде белорусского Александра Лукашенко, который до сих пор говорит нечто подобное своим гражданам и отказывается вводить карантин.

— Если Лукашенко считает, что коронавируса нет, это не означает, что его нет.