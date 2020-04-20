На Фарерских островах создали игру, в которой можно управлять жителями 20.04.2020, 13:35

Действие происходит в режиме реального времени.

На Фарерских островах запустили игру, в которой можно управлять местными жителями. «Аватары» будут бегать по острову и показывать его через камеру в режиме реального времени, пишет 34travel.me.

Участники туров получат джойстики, с помощью которых они смогут поворачивать своего героя, предлагать ему побегать и попрыгать. В общем, совершать любые действия, которые не приносят вреда людям.

Туры проходят в определенное время. Каждый из них – в новой локации. Виртуальные путешественники смогут покататься на лошади, поплавать на лодке и посмотреть на Фарерские острова с кабины вертолета.

Ближайший трип пройдет через 6 часов. Присоединиться к нему можно здесь. Сайт адаптирован под компьютеры и смартфоны.