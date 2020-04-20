Белорусы требуют отменить очные занятия для школьников и студентов на время эпидемии 21 20.04.2020, 13:53

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Фото: Tut.by

Люди недовольны, что сегодня в стране возобновили школьные занятия.

Неравнодушные решили обратиться к министру образования, коммунисту Игорю Карпенко и главе Минздрава Владимиру Каранику, передает onliner.by.

Активисты недовольны, что сегодня в стране возобновили школьные занятия. «Это может привести только к появлению новых случаев заражения и распространения COVID-19, плюс, что самое опасное, — к новым случаям смертности...» — говорят они.

Петиция появилась два дня назад. Цель обращения — не продлить каникулы, а просто перевести всю учебу на удаленку. В школах, ССУЗах и вузах.

«Нельзя рисковать ни единой жизнью, жизнью человека, который рос, учился, работал и отдавал все свое свободное и несвободное время своей профессии. <...> Учителя и преподаватели каждый день проделывают тонны той работы, на которую большинство никогда не согласится: учить „разумному, доброму, вечному“, проверять контрольные, писать планы и прочее за весьма скромную плату. Каждый из нас прошел через руки большого числа наставников. И как отплатить им за это в разгар самой страшной, наверное, на нашей памяти эпидемии?.. Послать этих беззащитных людей на рабочие места инфицироваться и заболевать?» — говорится в обращении.

Создатели петиции напоминают, что как само рабочее место учителя может представлять угрозу инфицирования COVID-19, так и путь на работу и с нее может быть опасным.

«При примерных цифрах 15—30 учеников в одном классе, 5—7 уроков в день — получаем 75—210 (!) человек потенциально может контактировать в среднем с одним учителем. За день. И это без учета других возможных контактов во время пребывания в образовательном учреждении (столовые, коридоры, раздевалки, учительские, туалеты и т. д.). Плюс-минус то же самое — в ССУЗах и вузах, которые до сих пор в большинстве продолжают проведение очных занятий», — сказано в открытом письме.

Авторы петиции просят отменить проведение очных учебных занятий в учебных учреждениях в период эпидемии, перевести людей на обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Большинство родителей не готовы отдавать детей в школу, часть собирается обождать еще недельку. Довольно много людей в растерянности и не знают, как поступить правильно.