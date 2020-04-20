Белорусские чиновники в разгар эпидемии пришли к ветеранам 47 20.04.2020, 14:08

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Член Совета Республики Алла Смоляк в гостях у ветерана войны из Брагинского района.

Фото «Маяк Палесся»

Безответственность власти в борьбе с коронавирусом в одной фотографии.

В канун празднования 9 Мая чиновники отправились в гости к ветеранам войны. Вот пример из Гомельской области, где член совета республики и по совместительству председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк проведала брагинских ветеранов.

Как отмечает БелТА, в этом году особое внимание уделяется требованиям безопасности — «гости не забывают про маски, антисептики, дезинфицирующие средства».

Посещая одного из ветеранов, чиновница выразила уверенность, что «народ, который смог одержать Великую Победу, успешно справится и с нынешним испытанием, вызванным пандемией». И добавила:

— В нашей стране делается все возможное для того, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась. Важно, чтобы и люди пристальное внимание уделяли своему здоровью, следили за гигиеной, минимизировали нахождение в людных местах и контакты.

Видимо, визит к людям преклонного возраста, относящимся к основной группе риска, не входит в список минимизации контактов. И это при том, что ограничение контактов с людьми возрастной группы 60+ является одной из главных рекомендаций Минздрава, пишет «Солидарность».

В некоторых случаях подобные инициативы выглядят достаточно двусмысленно. Например, в Заславле представители местных властей также посещают ветеранов войны, но при этом доступ в административное здание Заславского горисполкома ограничен «в целях профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции».

Напоследок вспомним о том, как диктатор демонстративно отправился на Пасху в церковь, проигнорировав просьбу главы БПЦ к верующим не ходить на пасхальную службу. А также о решении проводить майский парад, невзирая на эпидемию.