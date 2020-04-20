Аналитики прогнозируют в Беларуси существенный рост цен 4 20.04.2020, 14:59

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Правительство проиграло битву с инфляцией досрочно.

Рост цен в текущем году существенно превысит прогнозируемый уровень, сказали Naviny.by эксперты.

– Про удержание инфляции в пределах 5% в этом году можно уже забыть. Это официальный прогноз, который был определен в прошлом году, и не предполагал ни глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни резких скачков на валютном рынке», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – С учетом сегодняшних тенденций можно предположить, что потребительские цены в 2020 году вырастут на 8-12%.

Схожих оценок придерживаются и другие финансовые аналитики.

– По итогам апреля инфляция в годовом выражении уже превысит 5%, а по итогам года можно предположить, что потребительские цены вырастут до 10%, — полагает финансовый аналитик Александр Муха.

По мнению экономиста, инфляция в 2020 году будет выше, чем ожидалось, поскольку произошел сильный скачок курса на валютном рынке, который с течением времени выльется в более высокую инфляцию.