В Витебске от коронавируса умерла 41-летняя медсестра 9 20.04.2020, 14:48

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Фото: ctv.by

Медработник умерла 16 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи.

В Витебске умерла 41-летняя медсестра областной клинической больницы Надежда Фомина. У нее была пневмония с подтвержденным коронавирусом. Об этом tut.by сообщили коллеги умершего медработника.

Витебская областная клиническая больница.

Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза областной клинической больницы.

— Надежде Викторовне был 41 год. Заболела она давно — еще в марте. Полторы недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В БСМП у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат — положительный, — сообщили коллеги медсестры.

Медработник умерла 16 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

— У нее осталась сестра, которая приехала в Витебск из Москвы. Как Надежду хоронили, мы не знаем. Родственница никого из коллег на похороны не звала, — поделились работники областной больницы.