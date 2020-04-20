закрыть
20 апреля 2020, понедельник, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Витебске от коронавируса умерла 41-летняя медсестра

9
  • 20.04.2020, 14:48
  • 7,165
В Витебске от коронавируса умерла 41-летняя медсестра
Фото: ctv.by

Медработник умерла 16 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи.

В Витебске умерла 41-летняя медсестра областной клинической больницы Надежда Фомина. У нее была пневмония с подтвержденным коронавирусом. Об этом tut.by сообщили коллеги умершего медработника.

Витебская областная клиническая больница.

Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза областной клинической больницы.

— Надежде Викторовне был 41 год. Заболела она давно — еще в марте. Полторы недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В БСМП у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат — положительный, — сообщили коллеги медсестры.

Медработник умерла 16 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

— У нее осталась сестра, которая приехала в Витебск из Москвы. Как Надежду хоронили, мы не знаем. Родственница никого из коллег на похороны не звала, — поделились работники областной больницы.


популярное за неделю

Мнение

Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович