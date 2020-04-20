Эксперт о соглашении ОПЕК+: Россия проиграла по всем статьям 1 20.04.2020, 16:28

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Путин постепенно становится тяжким бременем для России и ее элиты.

Легкодоступные нефтяные запасы России давно уже составляют основу ее экономики. Однако месторождения постепенно истощаются, поэтому необходимо вкладывать средства и осваивать новые. В середине 2000-х годов месторождения в Западной Сибири воскресили российскую экономику, дав стране огромные объемы дешевой нефти в момент, когда в мире стремительно рос спрос на «черное золото». С тех пор прошло 15 лет, многие месторождения достигли пика выработки и даже начали иссякать. Чтобы сохранить свой энергетический рынок и запастись капиталом для освоения новых и высокозатратных месторождений, Москве нужно обосноваться на китайском рынке, который все больше испытывает нефтяной дефицит. Сделать это будет непросто и недешево, так как нефтяной сектор РФ плохо подготовлен к увеличению затрат. В любом случае, выбор у России небогатый, и ей придется смириться с тем, что славные дни нефтяного господства и высоких прибылей подходят к концу.

Сильным ударом по российскому нефтяному господству было подписанное 12 апреля соглашение организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), согласно которому ежесуточная добыча нефти сокращается на 9,7 млн баррелей. Это должно поспособствовать росту цены, которая рухнула месяц назад. Падение было вызвано двумя причинами. Во-первых, коронавирусом, который остановил мировую экономику и обвалил спрос на горючее. Во-вторых, ценовой войной в треугольнике Россия-Саудовская Аравия-США.

Согласно новому соглашению, Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае, а в июне уровень добычи должен составить 8,5 млн баррелей в сутки.

В эфире «Польского Радио» о «нефтяной войне» и о подписанном соглашении ОПЕК+ говорил политолог Ежи Таргальский из Академии военного искусства.

Участницы организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ на внеочередном заседании, которое прошло в воскресенье, 12 апреля, приняли решение о сокращении добычи нефти, согласно которому ежесуточная добыча снижается на 9,7 млн баррелей. Эксперт прокомментировал позицию России относительно достигнутого соглашения:

Россия в данном вопросе капитулировала. Она проиграла по всем статьям. При всем этом, несмотря на то, что это соглашение официально представлено как окончательное, подписанное на несколько лет, я думаю, что оно не долго сохраниться. Какими были цели России? Она хотела, чтобы ограничения на добычу нефти коснулись и США. Однако, невзирая на это, на Соединенные Штаты не распространяются никакие ограничения, и они могут добывать сколько захотят. США сами добровольно согласились сократить добычу нефти на 250-300 тысяч баррелей в день. Если предположить, что в день в Америке добывается приблизительно 13 млн баррелей, то 250-300 тысяч - это фактически ничто. Так что США не имеют никаких обязательств в отличие от России, которая должна к декабрю снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей. Этому всему предшествовала ситуация, когда Россия сорвала подписание предыдущего соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в которому от нее требовалось сокращение добычи всего на 0,5 млн баррелей. Становится очевидным, какое все-таки это поражение для России, несмотря на заявление о том, что она выдержит даже 10 лет этой «войны». Однако выдержала только один месяц.

[…]

Саудовская Аравия добывала 9,8 млн баррелей и сейчас увеличила добычу на 12,3 млн баррелей в день. Россия не увеличила свою добычу, ведь не была в состоянии это сделать, и добывала приблизительно 11 млн баррелей. После подписания соглашения Москва должна будет уменьшать добычу до 8,5 млн баррелей в день. Согласно соглашению, Саудовская Аравия тоже должна снизить добычу на 2,5 млн, но из-за предварительного увеличения, понесет меньшие убытки. Что мы имеем в итоге? Во-первых, США не будут уменьшать добычу, во-вторых, уменьшения добычи, фактически, коснулось в основном России, ну и в-третьих, нет никакой перспективы того, что в ближайшее время цена за баррель нефти возвратится к 40 долларам, потому что на рынке сейчас слишком много нефти. Суточный спрос на это сырье сократилось на 25-30 млн баррелей в день, а сумма сокращений по добыче составляет только 10 млн баррелей. Таким образом, цена барреля останется на уровне 20-30 долларов. При всем этом цена на американскую или британскую нефть будет колебаться в районе 25-30 долларов, а на российскую - максимум - 25 долларов за баррель. Это значит, что Россия будет продавать нефть фактически по себестоимости или даже в убыток себе. Все это приведет к тому, что у нее будет огромный дефицит, ведь весь российский бюджет рассчитывался, с расчетом на 40 долларов за баррель.

Легкодоступные нефтяные запасы России давно уже составляют основу ее экономики, при этом можно также утверждать, что власть нынешнего президента РФ Владимира Путина тоже очень зависит от нефти. В последнее время ко всем внутренним проблемам страны добавился еще и коронавирус. Глава российского государства уже заявил, что все полномочия возлагаются на губернаторов, тем самым он снимает с себя всякую ответственность за любые последствия пандемии. Все чаще слышны мнения, что Владимир Путин может потерять свое кресло. Ежи Таргальский поделился своими соображениями на данный счет:

Мне кажется, что такой сценарий реален. Я слышал интервью с бывшим представителем КГБ в Вашингтоне, который говорил, что Владимир Путин уже стал тяжелей ношей для российской элиты, ведь проводимая ним политика очень сильно влияет на интересы элит. Поэтому, по мнению представителя КГБ, Владимир Путин до конца года будет свергнут или умрет естественной смертью. Однако я думаю, что президент Путин, капитулируя, попытается продлить свою власть, ведь если бы он и далее сосредотачивался на нефтяной войне, то довел бы всю страну до краха. Поэтому, я думаю, что Владимир Путин сейчас постепенно становится тяжким бременем для России и ее элиты.