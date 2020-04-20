Минздрав: В Беларуси зарегистрировано 6264 человека с COVID-19 6 20.04.2020, 17:05

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В стране все еще не введен карантин.

По данным на понедельник, 20 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6264 человека с COVID-19. В Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023, сообщает телеграм-канал Минздрава, пишет tut.by.

Выздоровели и выписаны – 514 человек. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человека. Умер 51 пациент.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Но в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.